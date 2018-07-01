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Россиянам с 1 июля запретили пользоваться "устаревшими" лампами

, ИА "Амител"
Документ фактически запрещает популярные у населения импортные компактные люминесцентные лампы

Фото: howlingpixel.com

С 1 июля в России ограничивается использование устаревших ртутных ламп и трубчатых люминесцентных светильников. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

Документ фактически запрещает популярные у населения импортные компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Лампы содержат ртуть и требуют специальных условий хранения и утилизации.

Также вводится запрет на ртутные лампы высокого давления отечественного производства мощностью 250 Вт и ниже. Как правило они используются в промышленном, уличном освещении и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Лампы накаливания не подпадут под запрет, так как они соответствуют требованиям экологичности. Ранее ввести запрет на лампы накаливания мощностью более 50 ватт предлагало Минэнерго. Однако инициатива не нашла поддержки в Госдуме.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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