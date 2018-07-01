Дзюба: Футболисты сборной России должны "умереть" в матче с Испанией

Нападающий сборной России Артем Дзюба в видеоинтервью ФИФА заявил, что каждый игрок российской команды должен "умереть" на поле в матче 1/8 финала с Испанией и показать самоотдачу выше максимальной.
🗣"Я верю в то, что у нас будет шанс"— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK
"Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут — сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух", — сказал Дзюба
Он подчеркнул, что в футболе "в определенный день любая команда может обыграть любую".
"Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше — на 200-300%, я верю, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент", — отметил Дзюба.
В заключение он выразил надежду, что "футбольный бог" и удача на этот раз будут на стороне сборной России, а игроки покажут неимоверную отдачу.
Напомним, российская сборная сегодня, 1 июля, сразится с испанцами за право сыграть в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
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