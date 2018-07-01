Покупатель захватил заложников в московском супермаркете

Вооруженный ножом мужчина взял в заложники посетителей супермаркета "Дикси" на севере Москвы, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на сообщение очевидцов в группе района Коптево в Facebook.
Инцидент произошел в магазине на Большой Академической улице. По словам очевидцев, неизвестный, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сотрудницу супермаркета, порезал ей руки, а затем приставил ей нож к горлу и начал требовать, чтобы к нему приехали сотрудники ФСБ.
Кроме того, по данным "Пятого канала", нападавший требует 300 тысяч рублей.
Отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи. Магазин был оцеплен, с мужчиной ведутся переговоры. Личность нападавшего пока не установлена.
Как сообщает канал LIFE SHOT, нападавший удерживает в магазине одного из продавцов. "Мужчина нервничает и периодически подставляет нож к горлу женщины. В правой руке у него нож, в левой — банка пива", — говорится в сообщении.
По данным LIFE, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов прибыл к "Дикси" для ведения переговоров с захватчиком. Отмечается, что злоумышленник попытался что-то украсть из супермаркета, но когда сотрудники это заметили, он достал холодное оружие и набросился на людей.
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