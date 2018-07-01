РПЦ порекомендовала не вступать в брак с иноверцами

РПЦ на фоне проходящего в РФ чемпионата мира по футболу порекомендовала россиянам не создавать семьи с представителями других религий. Об этом в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции", — заявил представитель РПЦ.
Он связал это с горьким опытом многих таких пар, в которых "возникают трения, противоречия и споры на религиозной почве".
На вопрос ведущей о возможных "детях мундиаля" митрополит ответил, что "все это усиливается, когда рождаются дети и надо принимать решение о том, в какой религиозной традиции их воспитывать".
По мнению митрополита Волоколамского, приверженность супругов одной религии укрепляет их брачный союз: "Совместная церковная жизнь, совместная молитва, участие в богослужении — все это сближает людей".
Он также уверен, что разные религиозные традиции в семье могут привести к конфликтам.
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