Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона ожидаются дожди и грозы, при грозе местами сильный ливневый дождь, град, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с.
Температура ночью +13...+18, днем поднимется до +30. Днем в отдельных районах также ожидаются дожди и грозы, при грозе местами сильный ливневый дождь, град, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с.
В Барнауле ночью обещают +15...+17, днем обещают до +27. Ночью временами дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Ветер западный, 5-10м/с, при грозе порывы до 15-20м/с. Днем в краевой столице временами дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Ветер западный, 5-10м/с, при грозе порывы до 15-20м/с.
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