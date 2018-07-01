Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что сборы от системы "Платон" в 2018 году составят 20 млрд рублей, сообщает RNS
"В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд и даже более", — отметил Дитрих.
Прогноз сделан с учетом того, что правительство России отложило повышение тарифа "Платона" до 2019 года.
Таким образом, льготный тариф с учетом скидки в 50% для грузовых автомобилей массой свыше 15 тонн за проезд по федеральным трассам с 15 апреля 2017 года составляет 1,9 рубля за километр пути. Таким он и останется еще полгода.
Изначально планировалось взимать за проезд каждого километра 3,73 рубля. Массовые протесты вынудили установить льготный ценник в 1,5 рубля, позднее тариф поднялся до 1,9 рубля. С 1 июля 2018 года планировалось проиндексировать тариф на уровень инфляции, но, с учетом экономических реалий и скачка цен на топливо, правительство отказалось от этого.
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