Воскресенье, 1 Июль, 18:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,76
€ 72,99
395741
85°
Обь
469см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Миллиарды от "Платона" подсчитали в правительстве России

, ИА "Амител"
Прогноз сделан с учетом того, что было отложено повышение тарифа "Платона" до 2019 года

Фото: gosindex.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что сборы от системы "Платон" в 2018 году составят 20 млрд рублей, сообщает RNS

"В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд и даже более", — отметил Дитрих.

Прогноз сделан с учетом того, что правительство России отложило повышение тарифа "Платона" до 2019 года.

Таким образом, льготный тариф с учетом скидки в 50% для грузовых автомобилей массой свыше 15 тонн за проезд по федеральным трассам с 15 апреля 2017 года составляет 1,9 рубля за километр пути. Таким он и останется еще полгода.

Изначально планировалось взимать за проезд каждого километра 3,73 рубля. Массовые протесты вынудили установить льготный ценник в 1,5 рубля, позднее тариф поднялся до 1,9 рубля. С 1 июля 2018 года планировалось проиндексировать тариф на уровень инфляции, но, с учетом экономических реалий и скачка цен на топливо, правительство отказалось от этого.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:34
От +13 до +30: погода в Алтайском крае на 2 июля 0
18:11
Миллиарды от "Платона" подсчитали в правительстве России 0
17:21
РПЦ порекомендовала не вступать в брак с иноверцами 0
17:01
Покупатель захватил заложников в московском супермаркете 0
16:31
Дзюба: Футболисты сборной России должны "умереть" в матче с Испанией 0
16:16
Россиянам с 1 июля запретили пользоваться "устаревшими" лампами 0
16:00
Конкурс: впиши свое имя в историю Барнаула и выиграй iPhone8 0
15:32
Электронные паспорта автомобилей начали действовать в России с 1 июля 0
15:01
Барнаул опять поплыл после небольшого дождя 3
14:49
Сигареты в России подорожают с 1 июля 0
14:36
Медведев поздравил с юбилеем одного из создателей "Ну, погоди!" 0
13:49
Движение автобусов изменится в Барнауле из-за строительства "ливневки" 0
13:09
Женщину, которую сбил экс-полицейский, отказывались лечить из-за ЧМ-2018 0
12:49
Ливень в Барнауле превратил дороги в реки, в которых все смешалось 1
12:18
Кот-болельщик научился кричать "гол" и стал звездой Instagram 0
11:44
Названы продукты, способные вызвать рак 0
11:18
СМИ назвали причину опасений ЕС и США в преддверии встречи Путина и Трампа 0
10:50
"Самая красивая болельщица" дала напутствие игрокам сборной России 3
10:21
Референдум о повышении пенсионного возраста предлагает КПРФ 2
09:40
"Я не видела": невозмутимая Света устроила ДТП и стала звездой Сети 7
09:01
Оползень произошел на новой набережной в Барнауле 9
08:46
"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля 0
08:27
Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет с французами в четвертьфинале 0
07:45
Эпоха большой нелюбви: история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза 4
07:26
Дом с теплыми полами и огромной беседкой продают в Барнаул за 17 млн руб. 0
07:03
ЖКХ, перерыв на обед, налоги: какие изменения в законе вступят в силу 1 июля 0
06:44
Ожидание и реальность: выпускные платья, заказанные в интернете 0
06:23
Грозы и аномальная жара продолжат властвовать в Алтайском крае 1 июля 1
06:01
Жители Алтайского края проснулись с подскочившими тарифами ЖКХ 0
23:04
Сборная Франции обыграла Аргентину на ЧМ и прошла в четвертьфинал 3
22:14
Депутат Госдумы пообещал разобраться с "платой за дождь" в Кунгуре 1
21:06
"Игра на выживание": "мост" через Пивоварку появился в Барнауле 2
20:44
"Водоканал" в Кунгуре проверят после введения "платы за дождь" 0
19:51
Политологи объяснили колебания рейтингов власти 3
19:19
Пьяного экс-полицейского, протаранившего людей, решили не арестовывать 7
18:37
От +13 до +31: погода в Алтайском крае на 1 июля 0
18:20
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией 0
17:29
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции 5
17:03
Ливень затопил квартиры в доме, с которого неделю назад ураган снес крышу 1
16:37
Чубайс: прекращение роста тарифов на электроэнергию приведет к разрушению 18
16:06
Пассажирский автобус застрял в огромной луже в Барнауле 1
15:30
Покупатели устроили драку из-за акции в "Ашане" 4
15:14
Липецкий губернатор открестился от скандального сообщения про немцев на ЧМ 2
14:42
Пенсионер связал футбольные сувениры и раздал иностранным болельщикам 1
14:03
Более 1600 алтайских семей получили выплаты за рождение первого ребенка 0
13:44
Эксперты: новый пенсионный возраст не повлияет на продолжительность жизни 7
13:26
Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом 5
12:38
Пентагон предупредил об угрозе космической войны с Россией и Китаем 0
12:04
Дело за клубничку завели на уже бывшего полпреда хабаровского губернатора 8
11:46
Штрафы для женщин появились в КНДР за антисоциалистическое поведение 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.