Сборная России обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла Испанию. Основное время закончилось со счетом 1:1. Исход встречи решила серия послематчевых пенальти.
В первом тайме у россиян "отличился" Сергей Игнашевич, открывший счет, забив мяч в свои ворота. После Артем Дзюба реализовал пенальти в ворота испанцев, сравняв счет.
Второй период встречи и оба дополнительных тайма прошли без голов.
В серии послематчевых пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил два мяча, что и решило исход встречи.
В 1/4 финала Россия сыграет в субботу, 7 июля, с победителем встречи Хорватия — Дания.
Комментарии
а кто верил? сознавайтесь?)
Путин подкупил Акинфеева!
Зря вован не пписутствовал. Такая победа мимо него
НЕ ВЕРИЛ И НЕ ВЕРЮ, А ИСПАНИЯ ЕЛЕ ЕЛЕ СЫГРАЛА С МАРОККО, о чем говорить, чудеса случаются, но не подряд, с Уругваем попробовали поиграть - результат налицо. А то что было в матче с Испанией - это не футбол, что-то другое, но не футбол. Если вы ходите на футбол за результатом я вам сочувствую......