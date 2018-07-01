Матвиенко станцевала под песню Бузовой "Мало половин"

В Сети набирает популярность видео с участием председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая в ходе рабочей поездки в Саранск станцевала под песню Ольги Бузовой.
Матвиенко приняла участие в разминке местных волонтеров (город принял несколько матчей ЧМ-2018). Вместе ней были губернатор Мордовии Владимир Волкови мэр Саранска Петр Тултаев.
Под песню "Мало половин" сенатор и высокопоставленные чиновники не только исполнили движения из клипа Бузовой, но и прыгали, хлопали в ладошки и подпевали.
Год назад, 5 июля, Матвиенко станцевала с молодежью в Киргизии под композицию "Новое поколение", которую исполняет Лаурита.
Комментарии
Великолепные движения уже не молодой женщины, как бы символизируют мудрость и будущее России. Смотрится просто великолепно. Как на встрече в восточном наряде в восточной стране. И к месту и тактично и не смешно.