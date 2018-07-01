Духовник Олимпийской сборной России отец Андрей (Алексеев), зампред Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту, предложил помолиться, чтобы футболисты национальной команды обыграли Испанию на сегодняшнем матче, пишет "Комсомольская правда".
По словам отца Андрея, есть даже специальная молитва, текст которой призван воодушевить спортсменов и помочь им победить.
Священнослужитель рассказал, что впервые услышал молитву от Патриарха Кирилла, когда тот провожал олимпийцев на Игры в Рио де Жанейро.
"Я взял ее из этого молебна и с тех пор читаю перед важными соревнованиями", — сообщил отец Андрей.
Комментарии