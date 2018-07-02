КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Алтайского края. Об этом порталу Amic.ru сообщила глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.
"Да, мы приняли решение не выдвигать кандидата. Не потому, что у нас нет возможности или кандидата. Это политическая позиция, принципиальное отношение к выборам", — прокомментировала она.
Более подробное разъяснение причин в КПРФ обещали дать днём в понедельник, 2 июля. Кстати, ожидалось, что за пост главы региона поборется именно Мария Прусакова.
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Неучастие в выборах — позиция местного крайкома партии, полностью поддержанная руководством партии на конференции в Москве, прошедшей в минувшие выходные, уточнила глава алтайской КПРФ.
О том, что КПРФ пропустит сентябрьские выборы в нескольких регионах Сибири несколько дней назад сообщали федеральные СМИ. Кроме Алтайского края, это Красноярский край, Новосибирская и Омская области.
Любопытно, что кроме КПРФ выборы губернатора Алтайского края может пропустить и "Справедливая Россия".
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Там уже хотели назвать кандидата, но взяли паузу сразу после встречи врио главы региона Виктора Томенко с депутатами Госдумы. На ней был и лидер алтайских справедливороссов, депутат ГД Александр Терентьев. Он открыто симпатизирует Томенко, и вполне может его поддержать, не отправив партию на выборы. КПРФ же откажется от кампании с негативным посылом, сославшись на высокий муниципальный фильтр и безальтернативность выборов.
Томенко кстати выдвинут "Единой Россией". ЛДПР выдвигает депутата краевого парламента Владимира Семёнова, "Яблоко" — общественного активиста Виктора Рау, "Партия Роста" — бизнесмена, руководителя реготделения Андрея Крылова.
Комментарии
Ну всего, в КПРФ, подстилке власти, окончательно разочаровался. Маша, иди на пенсию, хотя... впрочем, теперь, сначала доживи до неё, а пока можешь продолжать ходить, орать.
Смысл участвовать в легализации режима?
Партия сексуального меньшинства!
мда, вошли в положение партии власти с их электоральными последствиями поднятия пенсионного возраста...
а таки да, пенсионная реформа стала отличным маркером ху есть ху ))
Власть делает все чтобы томенко никто не мешал, ну хрен вам пжив, народ голосуйте за любого кроме томенко
Премьер-министр и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не смог объяснить руководителям региональных отделений партии, зачем необходим повышать пенсионный возраст. Глава правительства провел встречу, ее участники рассказали журналистам итоги.
По их словам, руководство "Едра" пыталось высказать позицию что, "как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется принимать, и надо обсудить, как нивелировать риски и объяснить ее людям". При этом аргументация, по мнению регионов, получилась слабая. Главным тезисом Медведева стало заявление, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий.
СМИ, сообщают, что в конце совещания, "центр" наказал регионам избегать заявлений "о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках". При этом каждая отдельно взятая ячейка обязана внутрипартийное в срок со 2 по 30 июля побеседовать о новой инициативе правительства, а двери на такие встречи будут открыты только для "лояльных" и "дружественных" журналистов.
А зачем им участвовать в выборах, им и так хорошо платят.
КПРФ не стала участником ШАПИТО! А смысл? Уже назначили Томенко. Интресно а другим партиям за участие в ШПИТО платят??
«Единая Россия» в закрытом режиме обсудила с регионами предстоящую пенсионную реформу. Участие в мероприятии принимали представители правительства и лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Федеральный исполком «Единой России» направил в регионы техзадание, в котором рекомендовал «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Заксобрания уже начали готовить положительные отзывы на проект закона, хотя субъекты, которым в сентябре предстоят выборы, от этого могут и уклониться.
Местная шпана записала парламентские партии в оппозицию, но подстилки и прокладки ею быть не могут - бросили народ на растерзание ЕР и ее ставленников!
2.07.2018 09:04
ден
Интресно а другим партиям за участие в ШПИТО платят??
на федеральном уровне каждой парламентской партии за каждый голос дают из бюджета ежегодно по 152 рубля ))
Молодцы коммунисты! Нефиг участвовать в этом спектакле.