Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании. Сообщение опубликовано в Twitter сборной.
Главный тренер Станислав Черчесов выпустит следующих футболистов:
- вратарь Игорь Акинфеев;
- защитники Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов;
- полузащитники Александр Самедов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Юрий Жирков;
- нападающий Артем Дзюба.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
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