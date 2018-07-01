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Крымский мост подписали на украинском языке на картах Google

, ИА "Амител"
Ранее Крымский мост "не хотели" вносить в сервис Google Maps

Корпорация Google на своих картах обозначила Крымский мост на украинском языке. Причем объект подписан "политкорректно": со стороны Таманского полуострова на русском, а ближе к полуострову надпись гласит "Кримський Мiст".

Это заметили пользователи соцсетей, которые заинтересовались причинами, по которым Крымский мост стал украинским.

Как сообщалось ранее, Крымский мост появился на Google Maps не сразу. Объект, открытие которого прошло 15 мая, появился в картографическом сервисе лишь спустя пару дней.

При этом сервис не прокладывал маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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