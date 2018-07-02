Барнаульцы празднуют выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018

Жители Барнаула не выходя из дома празднуют победу сборной России по футболу над Испанией, что позволило национальной команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Видео опубликовано в интернет-сообществе "Барнаул22".
Свою радость от игры российских футболистов барнаульцы направляли в открытые окна. Радость подхватывалась соседями из окон напротив и приумножалась, с эхом гуляя по дворам.
Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла Испанию. Основное время закончилось со счетом 1:1. Исход встречи решила серия послематчевых пенальти. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил два мяча, что и решило исход встречи.
В 1/4 финала Россия сыграет в субботу, 7 июля, с победителем встречи Хорватия — Дания.
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