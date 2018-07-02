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Пользователи по всему миру стали находить на своих компьютерах неудаляемый вирус под названием All-Radio 4.27 Portable. Первые сообщения о вредоносной программе появились на форуме Malwarebytes, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Bleepingcomputer.
Под прицелом вируса оказались ПК с операционной системой Windows. Пользователи пытались избавиться от него, однако не смогли найти механизмы для этого.
Официально российская программа All-Radio 4.27 Portable является бесплатным универсальным плеером, который позволяет слушать музыку и смотреть телепередачи. Неизвестные хакеры смогли ее подделать и выдать зараженное ПО за оригинал.
Эксперты из BleepingComputer отметили, что многие пользователи сообщили о появлении программы сразу после загрузки некоторых активаторов продуктов Microsoft. После анализа они выяснили, что под видами "ключей" жертвы получали пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, трояны, и руткиты, которые скрывают заражение.
Судя по характеру программного обеспечения, создатели вируса намерены построить свой бизнес на этой схеме заражения. Эксперты предостерегли от использования программ-активаторов, так как они могут быть инфицированы злоумышленниками.
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