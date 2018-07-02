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Новая рабочая неделя началась в Барнауле с четырехбалльных пробок

, ИА "Амител"
На трех улицах продолжают вестись дорожные работы

Фото: sootoday.com

Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края в понедельник, 2 июля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение на перекрестке улица Попова — Павловский тракт, а также на проспекте Строителей в районе пересечения с проспектом Красноармейским. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.

Также пробки наблюдаются на отрезках улиц Власихинской, Советской Армии, Матросова, Воровского и Эмилии Алексеевой.

Добавим, что в городе на трех участках ведутся дорожные работы: на улицах Власихиснкой, Молодежной и на перекрестке Антона Петрова — Северо-Западная.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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