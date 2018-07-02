Фото: sootoday.com
Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края в понедельник, 2 июля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение на перекрестке улица Попова — Павловский тракт, а также на проспекте Строителей в районе пересечения с проспектом Красноармейским. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.
Также пробки наблюдаются на отрезках улиц Власихинской, Советской Армии, Матросова, Воровского и Эмилии Алексеевой.
Добавим, что в городе на трех участках ведутся дорожные работы: на улицах Власихиснкой, Молодежной и на перекрестке Антона Петрова — Северо-Западная.
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