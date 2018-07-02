Фото: sportbox.ru
Сергей Шубенков допустил фальстарт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже в беге на 100 метров с барьерами. Об этом сообщает "Чемпионат".
В итоге победа досталась ямайскому легкоатлету Роналду Леви с результатом 13,18 секунды, на втором месте оказался его соотечественник Хэнсл Парчмент, а замкнул тройку лидеров американец Девон Аллен.
Сам Шубенков заявил, что не делал фальстарта, однако это определила система. "Я попытался поспорить, но это не помогло. Сегодня был не лучший день для меня", — добавил спортсмен.
Издание отмечает, что в квалификационном забеге результат уроженца Барнаула составил 13,05 секунды.
Комментарии
Никому не нравятся победы Сергей - ни нашим внешним противникам, ни т.н. патриотам, (путинистам)....
С барьерами бегут 110 метров.
Неправильно радоваться бедам другого человека.
Но и сожалений не испытываю.
По другому уже не могут остановить....
На 110 метров, не 100
не делал фальстарта, однако это определила система
Ну так надо на русофобов жаловаться, обвинять Трампа и прочих врагов.
Сергей Шубенков допустил фальстарт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже в беге на 100 метров с барьерами.
Бег на 100 метров с барьерами — дисциплина, относящаяся к ЖЕНСКИМ спринтерским дистанциям беговой легкоатлетической программы.
изящно нейтрального серегу потроллили ))
2.07.2018 09:25
Грантштейн
Жидовин, ну нельзя же быть таким мерзким.
А судьи кто? Но он порвал всех и мы это знаем. А судьи свое решение пусть засунут себе куда и надо. Интересно, что русофобы отождествляют слова путинисты и патриоты. Так скоро и себя либерастами и русофобами начнут называть. Это правильно, вещи надо называть своими именами, не лукавить