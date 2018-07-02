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Сборная Хорватии одержала победу над датчанами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и, таким образом, стали соперниками российской национальной команды в четвертьфинале. Об этом пишет "Матч!".
Футболисты сборной Дании открыли счет уже на первой минуте встречи в Нижнем Новгороде. Мяч в ворота соперника отправил Матиас Йоргенсен.
Хорваты мгновенно забили ответный мяч, точно отправленный в ворота ударом Марио Манджукича.
После этого соперники сохранили счет 1:1 до конца игры. Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Победу одержали хорваты, вырвав путевки в четвертьфинал чемпионата.
Ранее в 1/4 финала прошла российская сборная, обыгравшая сборную Испании также в серии 11-метровых.
Матч между российской и хорватской сборной пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.
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