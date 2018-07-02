Фото: vk.com/incident_22
Масштабный пожар произошел в ночь на понедельник, 2 июля, на территории склада в Бийске, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как уточняют очевидцы в паблике "Инцидент Бийск", ЧП случилось на территории базы арболита.
Данные о возгорании поступили в 02:25. Ликвидировать пожар удалось в 02:53.
"На тушение пожара, произошедшего на складе в городе Бийске, привлекалось 6 единиц техники и 18 человек личного состава", — информируют пожарные.
О пострадавших не сообщается.
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