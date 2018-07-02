Фото: twitter.com
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел проверку в уезде Синдо рядом с китайской границей, передвигаясь на российском авто. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Yonhap.
Лидер КНДР проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и ряд других экономических объектов.
Судя по появившимся в сети снимкам, в ходе проверки он передвигался на темно-зеленой Lada Priora. На одном из опубликованных агентством снимков видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сидении российской машины..
Комментарии
Развалил страну, поругался со всеми, что даже машину никто продать не хочет. Благо друг дядя Вова выручил
Фу, даже не занижена... и не белая...
2.07.2018 10:31
- гость -
Эк у вас в мозгах-то насрано...
2.07.2018 10:55
- гость -
А в чём он не прав?
Молодец корейский лидер, дает прикурить и сшп и южанам. И дружбу правильную выбрал.