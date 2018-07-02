Фото: hdfon.ru
Игрок НБА Леброн Джеймс, являющийся одним из величайших баскетболистов современности, заключил четырехлетний контракт с "Лейкерс" на сумму $154 млн, передает ТАСС со ссылкой на агентство Klutch Sports Group.
До этого Джеймс решил не использовать опцию своего контракта с "Кливлендом", согласно которой ему гарантировалось получение $35,6 млн в следующем сезоне.
Переход Леброна в клуб из Лос-Анджелеса, безусловно, откроет новую эпоху в истории этой организации, которая в настоящее время переживает не лучшие времена.
В то же время, "Лейкерс" являются одной из самых титулованных команд НБА. За плечами организации 16 чемпионских титулов.
Что касается Леброна Джеймса, то он трижды становился чемпионом лиги — дважды в составе "Майами" и один раз в составе "Кливленда".
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