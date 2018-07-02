Фото: ap22.ru
Сюжет о барнаульском зоопарке "Лесная сказка" покажут в эфире Первого канала. Съемки в Барнауле уже прошли, пишет "Алтайская правда".
В зоопарке не стали раскрывать подробности эфира, который увидят все россияне. Известно, что журналисты пообщались с директором "Лесной сказки" Сергеем Писаревым, покормили кабанчиков и подержали на руках волчонка Забиваку, предсказывающего итоги игр ЧМ-2018.
Издание подчеркивает, что журналисты узнал много нового, в том числе, что в сибирском городе можно в комфортных условиях содержать таких экзотических животных, как кенгуру, ламы и пеликаны.
Комментарии
КОГДА покажут?
А точно сюжет будет о барнаульском зоопарке, а не о Сергее Писареве и его бизнесе?
2.07.2018 10:27 это особенность подачи местных новостей, никакой конкретики