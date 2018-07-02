Фото: risovach.ru
Лидер Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с днем страны и охарактеризовал двусторонние отношения, пишут "Известия".
Президент заявил, что у Украины нет в мире "более искреннего друга, чем Канада", а также пожелал стране счастья и процветания.
К записи в Facebook Порошенко прикрепил видеозапись, на которой демонстрируются его совместные снимки с канадским премьером Джастином Трюдо.
Комментарии
А для Януковича самым дружественным городом оказался Ростов...
САМ ТРЮДО! Разрешил Порошенко сфотографироваться с собой. Интересно, сколько заплатили.
Сильна диаспора недобитков фашистких в канаде, други шоколадные
2.07.2018 11:24
Почему ты ещё здесь а не вна Дамбасе?
Наверное туда он и убежит
Правильно говорить "на Домбае".
а ведь правильно сказал, в Канаду
бежалиэмигрировали бандеровцы, особенно после ВОВ
2.07.2018 11:21
- гость -
Ну, можно прикинуть. Если 5 минутная встреча с Трампом обошлась в 600 тысяч долларов, то канадский премьер должен быть дешевле, тысяч триста)
2.07.2018 11:26
- гость -
А вы безграмотны или просто неуч? Дамбас - это где? Или это что?