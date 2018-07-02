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Прием заявлений на зачисление в первый класс детей из семей, не живущих на закрепленной за школой территории, стартовал в Барнауле с 1 июля.
Как уточняют в пресс-центре городской администрации, родители могут подать документы до 5 сентября при наличии свободных мест в выбранных школах.
Согласно данным регионального министерства образования и науки, на первом этапе подачи заявлений, который стартовал 1 февраля, право быть зачисленными в школы получали дети, которые по прописке относятся к выбранной школе.
Подать заявление на зачисление в первый класс можно следующим образом:
- через региональный образовательный портал;
- через сайт госуслуг;
- обратившись в школу.
Отметим, что в 2018 году в Барнауле в первый класс пойдут более 8000 учеников.
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