Историческая победа сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу дала повод вспомнить предыдущее чудо в исполнении отечественных спортсменов. Ровно 10 лет назад, летом 2008 года, сборная России одержала сенсационную победу над голландцами в четвертьфинале чемпионата Европы.

Тогда Россия вышла в плейофф со второго места в группе. Вначале было поражение от испанцев (1:4), затем последовали победы над Грецией (1:0) и Швецией (2:0).

После чего мы попали на лучшую команду из другой группы — Голландию, которая до этого поочередно обыграла Францию, Италию и Румынию. До матча мало кто ставил на подопечных Гууса Хиддинка. Но игра превзошла самые смелые ожидания. Россия не просто отбивалась от соперника, а играла и создавала моменты. Чего стоит только статистика — 26 ударов за 120 минут игрового времени, из них 11 пришлось в створ ворот соперника. Кроме того, россияне подали 11 угловых, один раз угодили в штангу.

Наконец, самое интересное — кто из тех, кто был в составе на Евро-2008 сейчас до сих пор играет в сборной. Тогда в стартовом составе на поле среди прочих вышли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков. В запасе остался вратарь Владимир Габулов, который сейчас также присутствует в списке 23-х игроков, вызванных на турнир.

Первый тайм закончился со счетом 0:0, а уже на 56-й минуте наши открыли счет в матче — с передачи Сергея Семака отличился Роман Павлюченко. За 4 минуты до конца основного времени матча голландцы ушли от поражения — мяч забил ван Нистелрой. В первом дополнительном времени зрители голов не увидели. А дальше наступило время Андрея Аршавина. Вначале он ассистировал Дмитрию Торбинскому, а после установил окончательный счет в матче — 3:1.

В полуфинале путь россиян вновь пересекся с Испанией. Несмотря на ничейный первый тайм, в итоге мы уступили представителям Пиренеев 0:3. Реванш за это поражение удалось взять спустя десятилетие.

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