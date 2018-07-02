Историческая победа сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу дала повод вспомнить предыдущее чудо в исполнении отечественных спортсменов. Ровно 10 лет назад, летом 2008 года, сборная России одержала сенсационную победу над голландцами в четвертьфинале чемпионата Европы.
Тогда Россия вышла в плейофф со второго места в группе. Вначале было поражение от испанцев (1:4), затем последовали победы над Грецией (1:0) и Швецией (2:0).
После чего мы попали на лучшую команду из другой группы — Голландию, которая до этого поочередно обыграла Францию, Италию и Румынию. До матча мало кто ставил на подопечных Гууса Хиддинка. Но игра превзошла самые смелые ожидания. Россия не просто отбивалась от соперника, а играла и создавала моменты. Чего стоит только статистика — 26 ударов за 120 минут игрового времени, из них 11 пришлось в створ ворот соперника. Кроме того, россияне подали 11 угловых, один раз угодили в штангу.
Наконец, самое интересное — кто из тех, кто был в составе на Евро-2008 сейчас до сих пор играет в сборной. Тогда в стартовом составе на поле среди прочих вышли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков. В запасе остался вратарь Владимир Габулов, который сейчас также присутствует в списке 23-х игроков, вызванных на турнир.
Первый тайм закончился со счетом 0:0, а уже на 56-й минуте наши открыли счет в матче — с передачи Сергея Семака отличился Роман Павлюченко. За 4 минуты до конца основного времени матча голландцы ушли от поражения — мяч забил ван Нистелрой. В первом дополнительном времени зрители голов не увидели. А дальше наступило время Андрея Аршавина. Вначале он ассистировал Дмитрию Торбинскому, а после установил окончательный счет в матче — 3:1.
В полуфинале путь россиян вновь пересекся с Испанией. Несмотря на ничейный первый тайм, в итоге мы уступили представителям Пиренеев 0:3. Реванш за это поражение удалось взять спустя десятилетие.
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Комментарии
Но тогда они хоть ИГРАЛИ)))
2.07.2018 11:15
- гость -
Но тогда они хоть ИГРАЛИ)))
Точно подмечено)))
Спасибо за видео, всплакнул. Команда была, конечно, сильней. Чуть ли не сильнейшие игроки сегодняшней сборной, Акинфеев, Игнашевич и Жирков были тогда на 10 лет моложе. И плюс Аршавин. Игрок, который мог забить 4 гола Ливерпулю. Приятно, что Акинфеев, Игнашевич и Жирков повторили это через 10 (!) лет
у испанского игрока, сыгравшего в своей штрафной рукой, вчера, похоже, появился свой остров в тропиках с виллой и пожизненным обеспечением газом.
к.к.к., да, как-то странно он взмахнул крыльями, одно опустил, а другое оставил.
А их там на допинг проверяют? А то бегали как-то быстро. Обычно они так не бегают.
...Каждые 10 лет мы выходим из группы и рвём фаворита )))
2.07.2018 12:14
- гость -
рано еще проверять. отбирать пока нечего.
Повторю:
Вы понимаете, что допустим в РФПЛ есть условный ЦСКА/Спартак/Зенит и есть условный Амкар/Анжи/Урал, и играют они в одном чемпионате. Но их игровая сила, как и финансовые возможности - просто космически разные. Один де Хеа в воротах сборной Испании стоит как вся сборная России 3 раза. И наши нашли способ побороть в борьбе более сильных испанцев. Выстояли весь матч, сведя вничью основное и дополнительное время. Довели дело до пенальти. Забили все свои попытки, и отразили 2 удара испанцев.
Это была победа в борьбе, победа в игре.
Кто испанцам виноват, что они НЕ СМОГЛИ забить нам еще один гол?
2.07.2018 12:47
Грантштейну
амкара уже нет. де хеа чемпионат провалил, начиная с первого матча.
с чего испанец решил в штрафной руками махать, не понятно. ИМХО - без пенальти я не видел, за счёт чего наши гол могут забить. можно ещё за уши притянуть испанское шапкозакидательское настроение.