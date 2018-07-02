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Дороги перекроют в предместьях Барнаула 2 июля в связи с движением военных колонн, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Так, с 16:40 до 19:40 на автодороге "н.п. Косиха — подъезд к н.п. Косиха", а также с 21:40 до 00:40 на автодорогах "н.п. Украинский — а/д Р-256 – граница Косихинского и Первомайского районов" и "полевой район (стела "Колоски") — подъезд к н.п. Косиха".
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
там комаров меньше , чем в Бобровке?