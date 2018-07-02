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Советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным тему "вмешательства" России в выборы США, пишет РИА Новости, ссылаясь на CBS.
"То, что сказал президент Путин (через переводчика, конечно), — что никакого вмешательства в 2016 году со стороны России не было", — заявил Болтон.
Также он заметил, что на встрече с Путиным зафиксировал разногласия РФ и Штатов по ситуации на Украине.
"Мы согласились в том, что не согласны", — сказал советник в ответ на вопрос по Украине.
Также Путин обсудил с ним развитие российско-американских отношений.
Глава РФ заявил, что приезд Болтона в Москву "вселяет надежду" на то, что страны смогут сделать первые шаги к "восстановлению полноформатных отношений", которые сейчас находятся не в лучшей форме. Путин связал плохие отношения между странами с итогом "острой внутриполитической борьбы в самих Штатах".
Советник напомнил, что даже во время серьезных разногласий в Белом доме продолжались встречи на уровне советников президентов, что стало залогом обеспечения стабильности в мире.
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