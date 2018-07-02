Фото: lookmytrips.com
В Алтайском крае на сегодняшний день официально работают 44 пляжа в 14 районах и трех города. Всего же в крае в этом сезоне собираются открыть 59 мест отдыха у воды, пишет пресс-служба правительства региона со ссылкой на краевое управление МЧС России.
Уточняется, что пляжи открыты в в Алтайском (шесть пляжей), Бийском (три пляжа), Кулундинском (один пляж), Первомайском (один пляж), Тюменцевском (один пляж), Егорьевском (пять пляжей), Хабарском (один пляж), Волчихинском (один пляж), Мамонтовском (один пляж), Змеиногорском (десять пляжей), Завьяловском (три пляжа), Залесовском (два пляжа), Баевском (один пляж), Романовском (один пляж) районах, а также в городах Яровое (три пляжа), Бийск (три пляжа) и Барнаул (один пляж).
Алтайские спасатели напомнили гражданам правила безопасности на воде: купаться лишь в специально оборудованных местах, не входить в воду, будучи пьяным, не подплывать близко к идущим судам, не прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, не оставлять возле воды детей без присмотра
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам вместе с правоохранителями проводят профилактические рейды на водоемах региона. Специалисты проводят профилактические беседы с отдыхающими и работниками мест массового отдыха. Особое внимание спасатели уделяют отдыхающим с детьми.
Также в ведомстве напомнили, что люд должны своевременно научиться плавать, соблюдать меры безопасности на воде, оказывать помощь пострадавшим и не оставлять детей рядом с водой без присмотра взрослых. "Ребенок может просто споткнуться и упасть лицом в воду даже на мелком месте", — добавили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Комментарии