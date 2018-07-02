Фото: vseverske.info
"Горячую линию" по вопросам, связанным с выборами губернатора Алтайского края, открыли в региональном избиркоме.
Позвонив по номеру (3852) 36-30-62 жители Алтая могут узнать о том, как проголосовать на любом удобном избирательном участке, уточнить адрес помещения для голосования, а также получить любую другую информацию, касающуюся предстоящих губернаторских выборов.
Напомним, что в нашем регионе глава регионе будет выбираться 9 сентября.
Позвонить на "горячую линию" можно по будням с 09:00 до 18:00.
Комментарии
Надо бы подумать какой можно вопрос задать..Такой,чтобы ещё его не слышали миллион раз.
Теперь все те жители, которые не успели задать свои вопросы, могут задать их на горячей лини
А зачем эта видимость голосования, у Томенко даже конкурентов нет. Может краю не тратить деньги на выборы, а принять как данность назначенца??
Очередная имитация - какие выборы могут быть без выбора?!
Очередная имитация - какие выборы могут быть без выбора?!
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Когда едресьня перестанет делать из мероприятия под вывеской "выборы" фарс? Назначайте уже так лохов-прислужников олигархов, тем более, слившись, коммунисты ещё раз доказали что являются в регионе, да и по всей стране, марионеточной партией.