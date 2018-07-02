Фото из сети интернет
Сборная России сделала невероятное на ЧМ по футболу. Дойдя до пенальти вратарь и капитан сборной Игорь Акинфеев вырвал путевку России в четвертьфинал.
В Сети просто не могли оставить без внимания этот исторический момент.
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Фото из сети интернет
Сборная России сделала невероятное на ЧМ по футболу. Дойдя до пенальти вратарь и капитан сборной Игорь Акинфеев вырвал путевку России в четвертьфинал.
В Сети просто не могли оставить без внимания этот исторический момент.
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Комментарии
Какие офигенные снегурочки поедают фаршированные блинцы, просто класс!!!