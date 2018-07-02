Фото: nytimes.com
Певец Юрий Лоза накануне, 1 июля, раскритиковал игру российской сборной, которая победила футболистов из Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РИА Новости.
Лоза отметил, что российские футболисты не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время, а одержали победу исключительно за счет пенальти. "Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол", — цитирует его агентство.
Певец считает, что испанская сборная, которая сменила тренера перед ЧМ и имела политические разногласия среди игроков, была слаба.
Музыкант назвал матч "длинным и утомительным", добавив, что уже видел в сети отзывы о том, что подобную игру надо показывать болельщикам в аду.
Напомним, в воскресенье, 1 июля, состоялся матч между сборной РФ и Испании на московском стадионе "Лужники". В основное и дополнительное время игра прошла вничью (1:1), однако россияне смогли одержать победу в серии пенальти (4:3).
Комментарии
А чё это за Юрий Лажа такое?
Лоза неплохо пошутил, но журналисты смайликов не поставят
и жаль пожилого артиста, это может вылезти ему боком
Юрий Лоза не видел как Защитник ударил ногой мяч ???
Испанцы вообче ни одного гола не забили, без пенальти.
Может проблемы возраста. Если утомительно 120мин сидеть и смотреть футбол то нужно просто было в это время сходить на прогулку или поспать, пообщаться со своими близкими, заняться музыкой.
2.07.2018 12:26
- гость - точно сказано! Ничего против Лозы не имею... но он не прав. Игра - восторг, и наши и испанцы играли здорово! Наконец-то играла КОМАНДА. Акинфеев - супер!
Сиди Юра и пой свой Плот
Тоже эксперт нашелся..
Дедушка Юра еще футбольным экспертом не был)
Эклерчик,тебе понравилась "игра" нашей команды???? Только честно!
Наши соперники по 1/4 также выиграли, к ним нет претензий?
Мы видели настоящий футбол, а вот современную молодежь жалко: не зная вкуса шоколада им и карамель сходит за высший класс
Лоза абсолютно прав.
2.07.2018 13:06
гость
Себя лучше пожалейте... мы видели..
Он и сейчас есть - настоящий футбол.
Пой, Юра, пой!
этот футбол - жалкое зрелище
какой этот???
ну посмотри франция-уругвай
или он тоже не настоящий??
Всяк мнит себя стратегом... Може он вместо Черчесова пойдет? Неважна красота игры, важен результат
А чё это за Юрий Лажа такое?
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А это типа певец такой вроде когда-то раньше был.
Лоза иди в лозу.
Ребята молодцы! Ждём победы над хорватами и игры в финале!
вообще-то и испанцы свое очко тоже благодаря нашему автоголу получили... так что... совсем не показательно... и тем не менее, наши молодцы!
.....как это вообще игрой назвать можно при владении мячом в 10%. игроки блин.....дворовая команда
а испанцев искренне жаль. работали до последнего