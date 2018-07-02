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"Полный мундиаль": в Барнауле прошел митинг против пенсионной реформы

, ИА "Амител"
Активисты митинговали против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС

Фото: пресс-служба ЛДПР

Активисты и депутаты ЛДПР провели митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Акция протеста, несмотря на дождь, все же прошла по плану в субботу, 1 июля, в Барнауле.

"Правительство Российской Федерации, наверное, не считает нас за людей. Все дыры в бюджете хотят залатать нашими пенсионерами. Но и нам, молодым, нужно как-то доживать. Мы, наверное, сразу с работы пойдем на кладбище. Если мы сегодня зайдем на кладбище и увидим свежие могилки, то обнаружим такую закономерность – люди умирают и от 40 до 50 лет", — заявила депутат краевого парламента, лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.

Она заявила также, что "пока огромное количество денег  из бюджета вливается в чемпионат, как вливались в ставшие никому не нужными олимпийские объекты в Сочи, наши пенсионеры едва наскребают на еду".

Лидер молодых либерал-демократов Захар Торычев добавил, что теперь, судя по всему,  будет выгоднее работать неофициально.

"Сегодня, если человек хочет жить, а не выживать, ему нужно работать неофициально и получать 20-25 тысяч рублей. Официальная зарплата будет намного ниже. У меня возникает вопрос – доживу ли я до 65 лет? Для чего я буду платить налоги, отчисления и работать за 10 тысяч рублей, если не доживу?" — сказал он.

А активист партии Дмитрий Козлов заявил, что власти дерут с народа "три шкуры".

"Нас хотят нагло и бесцеремонно ограбить, как это уже многократно делала власть. Цены растут день ото дня, и единственное, что остается неизменным – это наши зарплаты и пенсии. Правительство говорит о том, что у нас дефицит бюджета и благодаря этой реформе мы позволим его сократить", — сказал он.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.07.2018 12:39
- гость -

Вот эти активисты и голосовали за путина и его команду - держись народ.

0  0
2.07.2018 12:40
- гость -

Сколько ещё проведут таких мтиингов?)))Уже читать смешно)))Деньги не куда девать? Столько людей,а ведь каждому по 300 рублей дали..

0  0
2.07.2018 12:40
- гость -

так все-таки, в субботу или 1 июля?

0  0
2.07.2018 12:42
- гость -

Зачем устраивать эти глупые и никому ненужные митинги? Только ходить народ смешить

0  0
2.07.2018 12:42
Иван

Лучше бы уже какими-то реалньыми делами для народа занялись!!!Чем эти сборища убогих!!

0  0
2.07.2018 12:43
Анатолий

Ну сразу же понятно, если поднимут пенсионный возраст, то и пенсии будут выше, и рабочих мест будет больше

0  0
2.07.2018 12:45
- гость -

знаково, жертвы политической репресии собрались возле памятника жертвам политических репрессий ...

0  0
2.07.2018 12:46
гость

Верните уплаченное в ПФР ! Сам положу в банк под %%, потом на пенсии одни % буду снимать и детям еще останется!

0  0
2.07.2018 12:48
- гость -

Три источника и три составных части поднятия пенсионного возраста:
Путин В.В.
Медведев Д.А.
партия Единая Россия
))

0  0
2.07.2018 12:49
Олег

Люди, надо думать головой, если вы устроили митинг, это не значит, что сейчас же все передумают и не будет пенсионной реформы. Если хотят так сделать, значит это будет во благо государства, и все ваши митинги не помогут

0  0
2.07.2018 12:49
- гость -

А чо в субботу было 1 июля ??

0  0
2.07.2018 12:49
Евгений

2.07.2018 12:43
Анатолий

Да!

Я вообще считаю, что наше государство не должно обходиться полумерами - увеличить пенсионный возраст сразу до 80-ти лет для обоих полов! Вот тогда у пенсионеров вообще денег будет полный мешок!

0  0
2.07.2018 12:51
Грантштейн

Рау отметился, теперь карманная ЛДПР...
Будут коммунисты, я тогда прийду.

0  0
2.07.2018 12:52
- гость -

Боты прямо по методичке шпарят...

0  0
2.07.2018 12:55
777


Поверьте мне - диванному политологу и Белому Магу в третьем поколении!!
Пока есть в изобилии в России алкоголь, да и холодильники не пустые. Пока власти не борются с проституцией и не запрещают Сергея Шнурова, никаких ОЩУТИМЫХ ПРОТЕСТНЫХ настроений в нашей стране НЕ БУДЕТ!

0  0
2.07.2018 13:00
14

После увеличения пенс.возраста можно плавно начинать увеличивать рабочий день до 10 часов и один выходной.Отпуск можно оставить-недельки хватит,но не оплачивать.Население поробщет,но не более.

0  0
2.07.2018 13:00
- гость -

Если Томенко не скажет, что он против повышения пенсионного возраста,не пойду на выборы губернатора.

0  0
2.07.2018 13:01
Евгений

Митинг от какой-то одной партии по таким вопросам - это путь вникуда. Руководителям региональных представительств партий надо объединиться и организовать единый митинг. Благо, против пенсионной реформы выступают все партии, кроме Единой России.

Там, глядишь, и пассивная аполитичная масса зашевелится, глядя на то, что все партии объединились общей проблемой.

0  0
2.07.2018 13:01
- гость -

Ну вот и выяснили, против повышения пенсионного возраста и НДС 0.04% барнаульцев. Вова повышай!

0  0
2.07.2018 13:03
- гость -

2.07.2018 12:52
- гость -
----------------------
Пригоженские шавки никогда не дремлют)

0  0
2.07.2018 13:03
- гость -

2.07.2018 12:49
Олег

eсли хотят так сделать, значит это будет во благо государства, и все ваши митинги не помогут

самый гуманный буржуа не хочет уничтожения пролетариата как класса, он хочет подвергать его геноциду или гуманной эксплуатации (с)

0  0
2.07.2018 13:04
гость

По радиву "Комсомольская правда" сказали что на ЧМ потрачено 1 трлн.рублей, на обслуживание одного стадиона в год надо будет тратить от 200 до 1 млрд. руб.Прибавьте сюда затраты на яхты олигархов, их недвижимость за рубежом и проч. Никаких денег в стране не хватит сколько пенсионный возраст не поднимай.

0  0
2.07.2018 13:05
- гость -

2.07.2018 13:00
- гость -

Если Томенко не скажет, что он против повышения пенсионного возраста,не пойду на выборы губернатора.

Федеральный исполком «Единой России» направил в регионы техзадание, в котором рекомендовал «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Заксобрания уже начали готовить положительные отзывы на проект закона, хотя субъекты, которым в сентябре предстоят выборы, от этого могут и уклониться ))

0  0
2.07.2018 13:06
iOne

Ну не знаю!!!
По телевизору сплошь показывают давольных 70-80 летних тружеников , с горящими глазами, кторорых переполняет восторг, от того, что можно по дольше поработать.

0  0
2.07.2018 13:15
- гость -

По телевизору сплошь показывают давольных 70-80 летних тружеников

люди получили техзадание, финансирование - теперь отрабатывают ))

0  0
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