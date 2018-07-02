"Полный мундиаль": в Барнауле прошел митинг против пенсионной реформы

Фото: пресс-служба ЛДПР

Активисты и депутаты ЛДПР провели митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Акция протеста, несмотря на дождь, все же прошла по плану в субботу, 1 июля, в Барнауле.

"Правительство Российской Федерации, наверное, не считает нас за людей. Все дыры в бюджете хотят залатать нашими пенсионерами. Но и нам, молодым, нужно как-то доживать. Мы, наверное, сразу с работы пойдем на кладбище. Если мы сегодня зайдем на кладбище и увидим свежие могилки, то обнаружим такую закономерность – люди умирают и от 40 до 50 лет", — заявила депутат краевого парламента, лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.

Она заявила также, что "пока огромное количество денег из бюджета вливается в чемпионат, как вливались в ставшие никому не нужными олимпийские объекты в Сочи, наши пенсионеры едва наскребают на еду".

Лидер молодых либерал-демократов Захар Торычев добавил, что теперь, судя по всему, будет выгоднее работать неофициально.

"Сегодня, если человек хочет жить, а не выживать, ему нужно работать неофициально и получать 20-25 тысяч рублей. Официальная зарплата будет намного ниже. У меня возникает вопрос – доживу ли я до 65 лет? Для чего я буду платить налоги, отчисления и работать за 10 тысяч рублей, если не доживу?" — сказал он.

А активист партии Дмитрий Козлов заявил, что власти дерут с народа "три шкуры".

"Нас хотят нагло и бесцеремонно ограбить, как это уже многократно делала власть. Цены растут день ото дня, и единственное, что остается неизменным – это наши зарплаты и пенсии. Правительство говорит о том, что у нас дефицит бюджета и благодаря этой реформе мы позволим его сократить", — сказал он.