"Полный мундиаль": в Барнауле прошел митинг против пенсионной реформы

Фото: пресс-служба ЛДПР
Активисты и депутаты ЛДПР провели митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Акция протеста, несмотря на дождь, все же прошла по плану в субботу, 1 июля, в Барнауле.
"Правительство Российской Федерации, наверное, не считает нас за людей. Все дыры в бюджете хотят залатать нашими пенсионерами. Но и нам, молодым, нужно как-то доживать. Мы, наверное, сразу с работы пойдем на кладбище. Если мы сегодня зайдем на кладбище и увидим свежие могилки, то обнаружим такую закономерность – люди умирают и от 40 до 50 лет", — заявила депутат краевого парламента, лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.
Она заявила также, что "пока огромное количество денег из бюджета вливается в чемпионат, как вливались в ставшие никому не нужными олимпийские объекты в Сочи, наши пенсионеры едва наскребают на еду".
Лидер молодых либерал-демократов Захар Торычев добавил, что теперь, судя по всему, будет выгоднее работать неофициально.
"Сегодня, если человек хочет жить, а не выживать, ему нужно работать неофициально и получать 20-25 тысяч рублей. Официальная зарплата будет намного ниже. У меня возникает вопрос – доживу ли я до 65 лет? Для чего я буду платить налоги, отчисления и работать за 10 тысяч рублей, если не доживу?" — сказал он.
А активист партии Дмитрий Козлов заявил, что власти дерут с народа "три шкуры".
"Нас хотят нагло и бесцеремонно ограбить, как это уже многократно делала власть. Цены растут день ото дня, и единственное, что остается неизменным – это наши зарплаты и пенсии. Правительство говорит о том, что у нас дефицит бюджета и благодаря этой реформе мы позволим его сократить", — сказал он.
Комментарии
Вот эти активисты и голосовали за путина и его команду - держись народ.
Сколько ещё проведут таких мтиингов?)))Уже читать смешно)))Деньги не куда девать? Столько людей,а ведь каждому по 300 рублей дали..
так все-таки, в субботу или 1 июля?
Зачем устраивать эти глупые и никому ненужные митинги? Только ходить народ смешить
Лучше бы уже какими-то реалньыми делами для народа занялись!!!Чем эти сборища убогих!!
Ну сразу же понятно, если поднимут пенсионный возраст, то и пенсии будут выше, и рабочих мест будет больше
знаково, жертвы политической репресии собрались возле памятника жертвам политических репрессий ...
Верните уплаченное в ПФР ! Сам положу в банк под %%, потом на пенсии одни % буду снимать и детям еще останется!
Три источника и три составных части поднятия пенсионного возраста:
Путин В.В.
Медведев Д.А.
партия Единая Россия
))
Люди, надо думать головой, если вы устроили митинг, это не значит, что сейчас же все передумают и не будет пенсионной реформы. Если хотят так сделать, значит это будет во благо государства, и все ваши митинги не помогут
А чо в субботу было 1 июля ??
2.07.2018 12:43
Анатолий
Да!
Я вообще считаю, что наше государство не должно обходиться полумерами - увеличить пенсионный возраст сразу до 80-ти лет для обоих полов! Вот тогда у пенсионеров вообще денег будет полный мешок!
Рау отметился, теперь карманная ЛДПР...
Будут коммунисты, я тогда прийду.
Боты прямо по методичке шпарят...
Поверьте мне - диванному политологу и Белому Магу в третьем поколении!!
Пока есть в изобилии в России алкоголь, да и холодильники не пустые. Пока власти не борются с проституцией и не запрещают Сергея Шнурова, никаких ОЩУТИМЫХ ПРОТЕСТНЫХ настроений в нашей стране НЕ БУДЕТ!
После увеличения пенс.возраста можно плавно начинать увеличивать рабочий день до 10 часов и один выходной.Отпуск можно оставить-недельки хватит,но не оплачивать.Население поробщет,но не более.
Если Томенко не скажет, что он против повышения пенсионного возраста,не пойду на выборы губернатора.
Митинг от какой-то одной партии по таким вопросам - это путь вникуда. Руководителям региональных представительств партий надо объединиться и организовать единый митинг. Благо, против пенсионной реформы выступают все партии, кроме Единой России.
Там, глядишь, и пассивная аполитичная масса зашевелится, глядя на то, что все партии объединились общей проблемой.
Ну вот и выяснили, против повышения пенсионного возраста и НДС 0.04% барнаульцев. Вова повышай!
2.07.2018 12:52
- гость -
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Пригоженские шавки никогда не дремлют)
2.07.2018 12:49
Олег
eсли хотят так сделать, значит это будет во благо государства, и все ваши митинги не помогут
самый гуманный буржуа не хочет уничтожения пролетариата как класса, он хочет подвергать его геноциду или гуманной эксплуатации (с)
По радиву "Комсомольская правда" сказали что на ЧМ потрачено 1 трлн.рублей, на обслуживание одного стадиона в год надо будет тратить от 200 до 1 млрд. руб.Прибавьте сюда затраты на яхты олигархов, их недвижимость за рубежом и проч. Никаких денег в стране не хватит сколько пенсионный возраст не поднимай.
2.07.2018 13:00
- гость -
Если Томенко не скажет, что он против повышения пенсионного возраста,не пойду на выборы губернатора.
Федеральный исполком «Единой России» направил в регионы техзадание, в котором рекомендовал «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Заксобрания уже начали готовить положительные отзывы на проект закона, хотя субъекты, которым в сентябре предстоят выборы, от этого могут и уклониться ))
Ну не знаю!!!
По телевизору сплошь показывают давольных 70-80 летних тружеников , с горящими глазами, кторорых переполняет восторг, от того, что можно по дольше поработать.
По телевизору сплошь показывают давольных 70-80 летних тружеников
люди получили техзадание, финансирование - теперь отрабатывают ))