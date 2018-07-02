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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено обязать управляющие компании отчитываться перед жителями, сообщают "Известия".
Издание ссылается на проект соответствующего постановления, который разрабатывают в Минстрое.
В документе речь идет об информации, которую управляющие организации будут обязаны предоставлять. В данном случае имеется ввиду, что управляющие компании будут отчитываться о выполненных работах, указывать данные о предоставляемых услугах и сообщать о фактах нарушений условий договора.
Также планируется указывать данные о расчетах с организациями за поставляемые коммунальные ресурсы.
Размещать эти данные предлагается на информационных досках в подъездах и в самом офисе той или иной управляющей организации.
Любопытно, что в проекте постановления Минстроя содержится норма, согласно которой собственники жилья смогут потребовать возвращения от управляющей компании полученной экономии в том случае, если у них появятся возражения после представленного отчета.
Комментарии
Разве это возможно - так пойдет то и гаранта заставят отчитываться перед населением, а не устраивать шоу на ТВ....