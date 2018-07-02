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В РФ с 1 июля текущего года выросли акцизы на сигареты и папиросы — на 10%, то есть до 1,718 тысячи рублей за 1 тысячу штуку (ранее -1,562 тысячи). Об этом пишет "Интерфакс".
Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены). Адвалорный компонент остается на прежнем уровне — 14,5% расчетной стоимости.
Повышения акциза с начала года не было - ставка в 1,562 тысячи рублей действовала с прошлого года.
С 1 января следующего года запланировано повышение акцизов до 1,890 тысячи рублей за 1 тыс. штук (+ 14,5% расчетной стоимости), с 2020 года — до 1,966 тыс. рублей.
Акцизы на табак (курительный, жевательный, сосательный, нюхательный), табак, предназначенный для потребления путем нагревания, электронные системы доставки никотина и жидкости для них выросли с начала текущего года.
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