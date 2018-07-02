Владимир Семенов от ЛДПР сдал документы на выборы губернатора Алтая

Депутат парламента Алтайского края Владимир Семенов, выдвинутый ЛДПР, сдал в понедельник, 2 июля, документы в избирательную комиссию региона для участия в досрочных выборах губернатора. За процессом наблюдал корреспондент портала Amic.ru.
Комиссия документы приняла. Теперь Владимир Семенов имеет статус официально выдвинутого кандидата. Чтобы стать официально зарегистрированным кандидатом ему надо пройти "муниципальный фильтр" — собрать подписи 534 местных депутатов и избранных сельских глав.
"Самое главное теперь — пройти "муниципальный фильтр". Мы понимаем, что партийных депутатов (депутатов ЛДПР в городах и селах) и будем убеждать других депутатов (представителей других партий — прим.ред.) стать нашими сторонниками. Это будет непросто, но сделать это надо. Параллельно готовим предвыборную программу", — рассказал Amic.ru Владимир Семенов.
В минувшую пятницу, 29 июня, документы сдал первый кандидат — врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Его выдвинула партия "Единая Россия". Кстати, участвовать в губернаторских выборах в регионе может только выдвинутый партией кандидат, самовыдвижение не допускается.
Напомним, "Партии Роста" выдвинула Андрея Крылова, партия "Яблоко" — Виктора Рау. КПРФ уже официально отказалась от участия в этой кампании, "Справедливая Россия" пока думает. Вообще же право на выдвижение имеет 64 партии.
Комментарии
Прямо скажем,что кандидат из него так себе. Да и каких-то идей по развитию края нет. Ну прям ни рыба ни мясо.
Если бы ЛДПР до этого все годы работала,преобразовывала бы край,то может я бы свой голос отдал за их кандидата.Поскольку этот год и многие прошлые,они ничего не делали,то голосовать за них не имеет смысла. Ничего нового не придумают. Никакого желания за таких кандидатов голосовать нет.
Мне кажется у него нету никаких шансов на победу, ЛДПР ни разу не выигрывали, поэтому и сейчас победа им не светит
Хотя бы имеют мужество пойти на выборы,а не как КПРФ..
Ему только в одном мусорном ряду стоять с гражданином Рау, или господин Семенов еще не завел свалку?
Ева
Хотя бы имеют мужество пойти на выборы,а не как КПРФ..
В точку!