1 июля вся страна смотрела матч России против Испании, где национальной сборной удалось выйти в ¼ финала ЧМ по футболу. Болели за российскую сборную и в Барнауле. А ее победу отмечали широко. Жители края сплотились в большую команду болельщиков и устроили празднование, которое можно приравнять ко встрече Нового года или другого большого торжества. Салюты, крики "Ура" и "Наши победили", фейерверки — всё это продолжалось до утра. Amic.ru собрал из соцсетей фотографии самых ярких моментов того, как жители края болели за Россию.
Девушки Барнаула основательно подготовились к просмотру матча, рисовали на лицах триколор, закупались флагами и другими символическими аксессуарами, не скрывая красоту "русской души".
Пока папа @malychev.v69 целый месяц был на Чемпионате, дома его замещала я! Болела, смотрела, ждала, все время переписывалась с папой, обсуждала игры🎉 Сегодня нас ждет необычное сочетание, кто бы мог подумать...🇷🇺🇪🇸Я, лично, конечно, за наших!🇷🇺⚽️ Вы можете болеть за кого хотите, вы же умнее😂 А мне папа за хорошее поведение и включение в супер-мировое событие везет футболку с Забивакой из одного из футбольных сердец России — Казани❤️ ⠀ #чм2018 #wc2018 #worldcup2018 #worldcuprussia #worldcuprussia2018 #teamrussia #сборнаяроссии #football #футбол #kazan #kazanarena #wckazan #казань
Да, @abramova_ju, я на фан-зоне впервые. Но болею уже почти десять лет! А в компании тысячи форумчан @terrascientiaforum (кажется, что остальные площадки простаивают, потому что все участники смотрят матч) болеть невероятно! Аплодировать каждому отбору, всем лекторием кричать три заветных слога "Ра-си-я" и вскакивать при каждой атаке!.. . Господи, помоги им, нашим сборникам, я вот сегодня была молодцом, даже с Игорем Костюкевичем и Молодёжкой ОНФ засветилась, теперь и наши футболисты должны быть на коне и со щитом! (По крайней мере с защитой диплома это сработало.) Добро же должно возвращаться ✨ #болеемзанаших #чм2018 #тсдобронавсегда
Традиционно, местом сбора болельщиков Барнаула стала парковка у ТРЦ "Арена". Сигналы машин и возгласы "Россия вперёд!" не давали заснуть половине жителей Индустриального района.
Не меньшие страсти кипели на КГБУ Спшор имени Алексея Смертина, болельщики очень быстро заполнили всю фан-зону и на протяжении всего матча скандировали: "Россия!"
Некоторым счастливчикам удалось побывать на спорткомплексе "Лужники" в Москве. Они не упустили возможности и передали привет родному городу от болельщиков из Бразилии.
По окончании матча Барнаул не поскупился на эмоции. Болельщики отмечали победу, несмотря на предстоящий будний день: по магистралям проезжали целые автомобильные кортежи, взлетали фейерверки, болельщики пели гимн России и выкрикивали слоганы в поддержку страны. Утром социальные сети были переполнены фотографиями и видеозаписями с матча. Это поветрие не обошло стороной даже тех, кто футболом никогда не увлекался.
Добавим, следующая игра с участием сборной России состоится 7 июля, на этот раз нашим соперником станет сборная из Хорватии, которая уже победила команды из Нигерии, Аргентины, Исландии и Дании.
Оксана Колбасова
Комментарии
А путин на матч Испания – Россия не пошел. Испания должна была выиграть. Зачем Путину нужно было сидеть на стадионе и уходить с него битым вместе с российской сборной?
Поэтому путин отправил вместо себя на матч, как и на пенсионную «реформу», Медведева. И тот покорно сидел на стадионе в креслах и забавно поддувал щеки.
И вот, случилось невероятное – Россия выиграла!
Верить нужно, вова, в свою команду. Всегда. Ходить на стадион и поддерживать. Раз уж привез нам мундиаль. А не в кремлёвских стенах прятаться.
все это буйство напоминает пир во время чумы, ребята очнитесь мундиаль пройдет и с чем мы останемся с пустыми кармана - очнитесььь!!!
Для всех футбол фестиваль , праздник, для России футбол вопрос политический, с коленок встаём, таперича день выхода сборной РФ в четверть финала объявить выходным праздничным днём, национальным праздником, настоящая путинская победа, в этот день дозволительно цеплять на лацкан значок с изображение футбольного мяча и ходить с портретами игроков сборной по центральным улицам городов и сёл
Хорошая новость. Приятно
Приятно, что русофобам не нравится. Они открыто признаются, что болели против России. Такие же, как они, в 41 за немцев болели. Такие будут всегда. Но по фоткам видно, что есть и другие. И это хорошо
Дорого мы заплатим за победы на ЧМ! Повышение пенсионного возраста, НДС, услуги ЖКХ, штрафы за нарушение ПДД, рост цен. Футболисты получат миллионные награды, а вся страна за это заплатит и деньги на лечение больным детям будим по прежнему SMS- ками собирать.
Да, если бы Акинфеев не взял пенальти, не было бы повышения пенсионного возраста, НДС, услуг ЖКХ, штрафов за нарушение ПДД, роста цен. Больные дети получили бы деньги на лечение и никто никогда не отправлял бы им деньги по SMS. Акинфеев враг народа? Или он просто не подумал, реагируя на удар Коке?
Есть же дибилы, ...
2.07.2018 14:59
гость
Это вы про комментарии тпа ДСС в 14:51?
Ничего не говорите, есть ведь и такие...
Гость 14:47
Сынок, иди поиграй в песочнице, пока дождик не начался!
2.07.2018 15:25
Гость
Внучек, я на митинге против пенсионной реформы. Ругаю Акинфеева, он вчера взял пенальти, а из-за него теперь пенсии повышают. А ты то как, малыш, вчера не сильно расстроился?
2.07.2018 14:23
- гость -
Надо верить своему президенту. Дела у него президентские, встречи с высокими гостями , повседневные обязанности. А вы видите то что сами напридумывали, нельзя так.
Учитывая что все проплаченно и Россия станет чемпионом в итоге - представьте сколько денег ЭТО стоило.. и откуда в бюджет вложить? пральна с пенсионных, гсм, ндфл и прочее
.
деньги на лечение больным детям будим по прежнему SMS- ками собирать. а зачем вы это делаете?
гость 14:47
администрация концлагеря проводит футбольный "праздник", переживать за команду администрации концлагеря человек в здравом уме никогда не будет и это точно никак не связано с руссофобией или испанофобией))
2.07.2018 15:38
местный
Администрация мирового концлагеря проводит футбольный "праздник" каждые 4 года и если у человека с головой все в порядке, он болеет за свою страну, а не против.