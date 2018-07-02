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Громче Дня города: как Барнаул отпраздновал победу России над Испанией

, ИА "Амител"
За неожиданной победой последовал шквал эмоций в Барнауле: кортежи, триколоры и фейерверки

Фото: Piclect.com

1 июля вся страна смотрела матч России против Испании, где национальной сборной удалось выйти в ¼ финала ЧМ по футболу. Болели за российскую сборную и в Барнауле. А ее победу отмечали широко. Жители края сплотились в большую команду болельщиков и устроили празднование, которое можно приравнять ко встрече Нового года или другого большого торжества. Салюты, крики "Ура" и "Наши победили", фейерверки — всё это продолжалось до утра. Amic.ru собрал из соцсетей фотографии самых ярких моментов того, как жители края болели за Россию.

Девушки Барнаула основательно подготовились к просмотру матча, рисовали на лицах триколор, закупались флагами и другими символическими аксессуарами, не скрывая красоту "русской души".

 

Пока папа @malychev.v69 целый месяц был на Чемпионате, дома его замещала я! Болела, смотрела, ждала, все время переписывалась с папой, обсуждала игры🎉 Сегодня нас ждет необычное сочетание, кто бы мог подумать...🇷🇺🇪🇸Я, лично, конечно, за наших!🇷🇺⚽️ Вы можете болеть за кого хотите, вы же умнее😂 А мне папа за хорошее поведение и включение в супер-мировое событие везет футболку с Забивакой из одного из футбольных сердец России — Казани❤️ ⠀ #чм2018 #wc2018 #worldcup2018 #worldcuprussia #worldcuprussia2018 #teamrussia #сборнаяроссии #football #футбол #kazan #kazanarena #wckazan #казань

Публикация от DARYA KHARKOVA (@iamdariamalysheva)

 

Да, @abramova_ju, я на фан-зоне впервые. Но болею уже почти десять лет! А в компании тысячи форумчан @terrascientiaforum (кажется, что остальные площадки простаивают, потому что все участники смотрят матч) болеть невероятно! Аплодировать каждому отбору, всем лекторием кричать три заветных слога "Ра-си-я" и вскакивать при каждой атаке!.. . Господи, помоги им, нашим сборникам, я вот сегодня была молодцом, даже с Игорем Костюкевичем и Молодёжкой ОНФ засветилась, теперь и наши футболисты должны быть на коне и со щитом! (По крайней мере с защитой диплома это сработало.) Добро же должно возвращаться ✨ #болеемзанаших #чм2018 #тсдобронавсегда

Публикация от Мария Криксунова (@mariyakrik)

Традиционно, местом сбора болельщиков Барнаула стала парковка у ТРЦ "Арена". Сигналы машин и возгласы "Россия вперёд!" не давали заснуть половине жителей Индустриального района.

Не меньшие страсти кипели на КГБУ Спшор имени Алексея Смертина, болельщики очень быстро заполнили всю фан-зону и на протяжении всего матча скандировали: "Россия!" 

 

Болеем за наших!😆🤪#паркспорта

Публикация от ksenia_gubareva_photographer (@ksenia_gubareva_photographer)

 

Главный болельщик⚽️⚽️⚽️

Публикация от Дарья Урумашвили (@dari_urumashvili)

Некоторым счастливчикам удалось побывать на спорткомплексе "Лужники" в Москве. Они не упустили возможности и передали привет родному городу от болельщиков из Бразилии.

По окончании матча Барнаул не поскупился на эмоции. Болельщики отмечали победу, несмотря на предстоящий будний день: по магистралям проезжали целые автомобильные кортежи, взлетали фейерверки, болельщики пели гимн России и выкрикивали слоганы в поддержку страны. Утром социальные сети были переполнены фотографиями и видеозаписями с матча. Это поветрие не обошло стороной даже тех, кто футболом никогда не увлекался.

Добавим, следующая игра с участием сборной России состоится 7 июля, на этот раз нашим соперником станет сборная из Хорватии, которая уже победила команды из Нигерии, Аргентины, Исландии и Дании. 

Оксана Колбасова

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018

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Комментарии

2.07.2018 14:23
- гость -











А путин на матч Испания – Россия не пошел. Испания должна была выиграть. Зачем Путину нужно было сидеть на стадионе и уходить с него битым вместе с российской сборной?

Поэтому путин отправил вместо себя на матч, как и на пенсионную «реформу», Медведева. И тот покорно сидел на стадионе в креслах и забавно поддувал щеки.
И вот, случилось невероятное – Россия выиграла!
Верить нужно, вова, в свою команду. Всегда. Ходить на стадион и поддерживать. Раз уж привез нам мундиаль. А не в кремлёвских стенах прятаться.



0  0
2.07.2018 14:24
- гость -

все это буйство напоминает пир во время чумы, ребята очнитесь мундиаль пройдет и с чем мы останемся с пустыми кармана - очнитесььь!!!

0  0
2.07.2018 14:35
- гость -

Для всех футбол фестиваль , праздник, для России футбол вопрос политический, с коленок встаём, таперича день выхода сборной РФ в четверть финала объявить выходным праздничным днём, национальным праздником, настоящая путинская победа, в этот день дозволительно цеплять на лацкан значок с изображение футбольного мяча и ходить с портретами игроков сборной по центральным улицам городов и сёл

0  0
2.07.2018 14:44
гость

Хорошая новость. Приятно

0  0
2.07.2018 14:47
гость

Приятно, что русофобам не нравится. Они открыто признаются, что болели против России. Такие же, как они, в 41 за немцев болели. Такие будут всегда. Но по фоткам видно, что есть и другие. И это хорошо

0  0
2.07.2018 14:51
ДСС

Дорого мы заплатим за победы на ЧМ! Повышение пенсионного возраста, НДС, услуги ЖКХ, штрафы за нарушение ПДД, рост цен. Футболисты получат миллионные награды, а вся страна за это заплатит и деньги на лечение больным детям будим по прежнему SMS- ками собирать.

0  0
2.07.2018 14:58
гость

Да, если бы Акинфеев не взял пенальти, не было бы повышения пенсионного возраста, НДС, услуг ЖКХ, штрафов за нарушение ПДД, роста цен. Больные дети получили бы деньги на лечение и никто никогда не отправлял бы им деньги по SMS. Акинфеев враг народа? Или он просто не подумал, реагируя на удар Коке?

0  0
2.07.2018 14:59
гость

Есть же дибилы, ...

0  0
2.07.2018 15:03
Грантштейн

2.07.2018 14:59
гость
Это вы про комментарии тпа ДСС в 14:51?
Ничего не говорите, есть ведь и такие...

0  0
2.07.2018 15:25
Гость

Гость 14:47

Сынок, иди поиграй в песочнице, пока дождик не начался!

0  0
2.07.2018 15:30
гость

2.07.2018 15:25
Гость

Внучек, я на митинге против пенсионной реформы. Ругаю Акинфеева, он вчера взял пенальти, а из-за него теперь пенсии повышают. А ты то как, малыш, вчера не сильно расстроился?

0  0
2.07.2018 15:36
- гость -

2.07.2018 14:23
- гость -
Надо верить своему президенту. Дела у него президентские, встречи с высокими гостями , повседневные обязанности. А вы видите то что сами напридумывали, нельзя так.

0  0
2.07.2018 15:38
не Я

Учитывая что все проплаченно и Россия станет чемпионом в итоге - представьте сколько денег ЭТО стоило.. и откуда в бюджет вложить? пральна с пенсионных, гсм, ндфл и прочее
.
деньги на лечение больным детям будим по прежнему SMS- ками собирать. а зачем вы это делаете?

0  0
2.07.2018 15:38
местный

гость 14:47
администрация концлагеря проводит футбольный "праздник", переживать за команду администрации концлагеря человек в здравом уме никогда не будет и это точно никак не связано с руссофобией или испанофобией))

0  0
2.07.2018 15:41
гость

2.07.2018 15:38
местный

Администрация мирового концлагеря проводит футбольный "праздник" каждые 4 года и если у человека с головой все в порядке, он болеет за свою страну, а не против.

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