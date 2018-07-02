В воинские части Топчихи и Алейска сегодня отправились около 350 студентов военной кафедры АлтГТУ, из них – около 150 человек обучаются по программам подготовки сержантов запаса и около 200 студентов – по программам подготовки офицеров запаса и рядовых запаса.
В течение месяца им предстоит на практике освоить общевойсковые дисциплины, пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также приобрести практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями. В воинских частях г. Алейска и п. Топчиха студенты военной кафедры примут присягу.
Будущих сержантов, офицеров и рядовых запаса напутствовали ректор АлтГТУ Андрей Марков, проректор по непрерывному образованию Станислав Хомутов и начальник военной кафедры Виктор Рубан. Они пожелали студентам успешно пройти учебную подготовку и с честью защитить воинское звание. Курсантов на военные сборы провожали родные, друзья и однокурсники.
8 и 15 июля студенты военной кафедры будут приведены к военной присяге. 1 и 2 августа студенты пройдут квалификационные испытания по военной подготовке.
Учебные сборы студентов продлятся до 4 августа, в этот день в техническом вузе пройдет прощание со знаменем.
Стоит отметить, что Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором имеется военная кафедра.
Комментарии
В добрый путь, ребята!
Кто и где учил автора данного материала? Было бы понятно если бы сказали - столько-то офицеров и столько-то солдат и сержантов. А по данному материалу получается что офицеры и рядовые примерно один уровень, а вот сержанты - ого-го. Автор, наверное, сержант. Ну да, галантерейщик и кардинал это сила.
Арррррллыыыыыы!!!!!
Нашего пиджачного сословия пребудет