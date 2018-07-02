Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Объекты туркластера Барнаула не выдерживают тропических ливней, обрушившихся на краевую столицу в последние дни. Так, улица Мало-Тобольская оказалась полностью затоплена. Барнаульцы делились масштабом разлившейся лужи в соцсетях.
На новой набережной из-за дождей произошел небольшой оползень у входа на территорию.
Как выглядит сейчас туркластер, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
а как хорошо начиналось
к рукотворному провалу добавился еще и оползень ))
интересно, г-н рекомендовавший спилить деревья на склоне думал о том, что все пойдет иначе...
Дугинское опустошение...
можно организовать аттракцион: катание по грязи со склона и получать дополнительные деньги с туристов...
как обычно все на отвали сделано.жаль но это Россия(((((((((((((((((((((((((((((((((
"Большой и шикарный" мост через Барнаулку с хорошей ливневой канализацией, террасы для прогулок под буквами "Барнаул", новая лестница в обновленный Нагорный парк, а также набережная – все это появится в городе благодаря реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город". Будет большая 500-метровая набережная, о которой мечтали многие жители города" (с)
А спрос будет с тех, кто деньги платил за халтуру? Химочка не хочет уйти в отставку вместе с Чаузовой? Хотя бы так.
Сама природа старается освободиться от этого творческо- распиловочного безумия, охватившего команду бывшего (к счастью) губернатора. Но ей надо помочь- убрать уродов с пл. Октября...
обычный современный стиль выполнен глупыми руководителями и "специалистами" современного образования
придумали городу гемморой.
я говорил, что гора будет расползаться.
трава склоны не удержит.
а по проекту системы дренажа не было чтоли? Почему вся вода течет по склону? Имхо, за такое проектирование сажать надо!
Бабло утекло
система дренажа денег стоит, а их как всегда маловасто будет ))
Химочка уже должен, мотая сопли на кулак, давать показания в СК
Идрид, ангидрид, а ведь Акинфий Барнаульский предупреждал..........................
Кто хочет быть губернатором!?
КПРФ отказалась первой.
К выборам хоть кто нибудь останется?
(при таких делах)
При Советах уже бы дали расстрел с конфискацией имущества!
К выборам хоть кто нибудь останется?
как минимум один, и мы знаем кто ))
И так сойдет.
После того как с планеты исчезнут люди, уже через 100 мало следов останется.
Лет через 100-200-300 мост через Обь исчезнет, или подмоет, или льды медленно но верно перетрут опоры. Все тленно.
2.07.2018 14:26
- гость -
При Советах уже бы дали расстрел с конфискацией имущества!
это зависит от временного промежутка
в 30-50-х скорее всего бы расстреляли за растрату народных денег
в 70-80-е - сослали бы в какой нибудь заштатный райком первым секретарем
в 90-е - это был бы неплохой начальный капитал к приватизиции госсобственности ))
Сразу понятно было, что уползет все, когда озвучили проект, не фиг было деревья трогать! Сейчас еще и лестница уползет, вобще будет шикарно. Зато кластер, фуб.....
Дугин и Франк ответственны за это ...
Похоже и с туризмом не заладилось.
2.07.2018 14:41
гость
Дугин и Франк ответственны за это ...
скажите тоже - во всем виновата аномально дождливая погода...
Горнозаводской туристический кластер накрылся малиновым тазиком, на очереди медицинский кластер
2.07.2018 14:44
- гость -
Похоже и с туризмом не заладилось.
не скажите, это какой еще туризм развивать - если экстримальный, то самое оно то, спуск по грязевому склону из под букв БАРНАУЛ..., от экстрималов отбоя не будет ))
калрлина на нары
До чего поганый народишко у нас.
Чиновники стараются для людишек, чтоб им по бетонной набережной да по бывшим кладбищам, вдоль капища гулялось.... а им, людишкам, всё не нравится: то не воруй, то головой думай... заколебали, ей-богу!
И было бы всё шито-крыто, да природа подвела.
в 30-50-х скорее всего бы расстреляли за растрату народных денег
в 70-80-е - сослали бы в какой нибудь заштатный райком первым секретарем
в 90-е - это был бы неплохой начальный капитал к приватизиции госсобственности ))
в 00-х штраф.
в 10-е место в Совете Федерации
2.07.2018 14:48
Митенька ржевский
Чиновничек-благодетель, залогинься.
А теперь этот новодел надо как-то в божеский вид приводить. Опять ресурсы тратить.
Томенко сейчас кредитов наберёт на восстановление любимого горожанами турклястера
2.07.2018 14:47
А это идея! "Гонки на медных тазах". А? Звучит!