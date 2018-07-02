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Соединенные Штаты уже долго делают все возможное, чтоб помешать строительству газопровода между РФ и Германией, но даже самое серьезное оружие американского президента Дональда Трампа — санкции против европейских партнеров "Северного потока — 2" — не гарантируют Вашингтону достижение цели. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на немецкую газету Die Welt.
Участники всемирной конференции по газу, проходившей на минувшей неделе в Вашингтоне, задавались вопросам, как далеко может зайти непредсказуемый глава США, чтобы помешать реализации проекта. По данным издания, пока внешняя политика республиканца в энергетике не принесла плодов. Германия поддержала прокладку "Северного потока — 2", Швеция и Финляндия согласились на его строительство. Также ведутся приготовления к прокладке первых участков газопровода по дну Балтийского моря.
Последним шансом американского президента могло бы стать введение экономических санкций против пяти энергетических концернов Запада, имеющих долю в проекте "Газпрома", полагает издание, но и в этом случае ему не гарантирован успех в достижении своей цели.
"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для Газпрома, и ликвидность России в евро сейчас высока. <…> Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока — 2", — считает финдиректор проекта Пол Коркоран.
Издание пишет, что в результате даже санкции не помогут главе США помешать строительству газопровода, а лишь наоборот, они будут способствовать реализации проекта, учитывая, что недавно разразившийся торговый спор с США и без того рассердил европейцев.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод будет построен с действующим "Северным потоком".
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