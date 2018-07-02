Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident22
Пожар произошел на территории шинного завода в Барнауле днем в понедельник, 2 июля.
Согласно данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 12:07. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Известно, что на территории предприятия загорелась градирня.
В данный момент пожар ликвидирован. По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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Погибших и пострадавших нет.
Отметим, что возгорания на территории шинного завода в Барнауле — не редкость. Так, пожары здесь были в 2017 и 2016 годах.
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