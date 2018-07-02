Фото: nsknews.info
Житель Новосибирска разбил голову в Обском водохранилище. Инцидент произошел накануне, 1 июля, ему оказали помощь спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), пишет "НГС.Новости".
По данным спасателей, неудачный прыжок мужчина совершил около 12:00 на территории парка "У моря Обского" в Советском районе города. Новосибирец занырнул с берега, с волнореза, где была небольшая глубина. В итоге он получил травму, небольшое рассечение.
После этого он обратился на спасательный пост, где ему оказали первую медпомощь. От услуг врачей скорой помощи пострадавший отказался.
Спасатели напомнили горожанам, что нельзя купаться в темное время суток и на не предназначенных для этого местах. Кроме этого, людям не рекомендуют заходить в воду, будучи пьяными, а также во время гроз — ведь в такую погоду повышается вероятность удара молнии в человека.
Комментарии
капец, у вас "новости". У меня вчера ребенок пальчик порезал, напишите новость?
Не, ну дети у всех пальчики режут, это неизбежно.
А здесь новость прочитают, мож следующий уберегется