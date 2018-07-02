Сильный ливень обрушился на город в выходные. Некоторые барнаульские дороги превратились в реки: люди с трудом добирались до своих домов, а машины не могли проехать из-за потоков воды. Корреспонденты Amic.ru собрали видео последствий непогоды в Барнауле.
Пр. Ленина магазин Океан поплыл💦 ⠀ Автор @tatyana_galkina13 _______________________________________________________😉Чтобы увидеть ваши фото у нас в паблике, отмечайте нас на фото🏙 отправляйте фотографии нам в Direct 📬, или отмечайте хэштег #gorod_barnaul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #barnaul #Siberia #городбарнаул #барнаул #altay #алтайскийкрай #алтай #сибирь
Улицу Попова снова затопило "не по-детски".
В стороне улицы Энтузиастов разлилась огромная лужа, в ней "утонули" газель и хонда, эвакуатор пытался их вытащить, машины не рисковали продолжать движение.
В каких-то местах города люди вовсе оказались по колено в воде, на помощь им пришли лодки.
Новая неделя также не особо порадует погодой как пишет Gismeteo: грозы и дожди будут почти всю неделю. Это подтверждают и в МЧС, которое прогнозирует по Алтайскому краю сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
Надежда Гладкова
Комментарии
как не было ливневки в Барнауле - так ее и нет...
поверхностная наземная ливневая канализация с естественным уклоном местности ))
Г-жа Гладкова, если бы Вы хотя бы прослушали курс русского языка в школе, Вы бы знали что правильно будет "НИ пройти, НИ проехать". Наберут по объявлению. Наверное, филфак или журфак за плечами.