Фото: independent.co.uk
Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал идею о введении выходного дня после каждой победы российской национальной команды на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на "Комсомольскую правду".
Он отметил, что людям нужно дать возможность отдохнуть "полдня или денечек". "Поэтому в понедельник, считаю, вполне нужно гулять", — отметил депутат.
По словам Милонова с утра все депутаты, которым нужно идти на заседания и комиссии, "все как один" поддержат данную идею. Депутат считает, что вероятность этого составляет 100%.
Напомним, накануне, 1 июля, российская сборная одержала победу над футболистами из Испании. Основное и дополнительное время матча, который проходил на подмосковных "Лужниках", завершились со счетом 1:1, но в серии пенальти национальная сборная победила испанцев (4:3).
Комментарии
да-да, россияне должны праздновать победу, а не заморачиваться поднятием пенсионного возраста...
Слов нет.
Ну, тогда 01, 02 ,03 не звоните! Отдыхать так всем!
И про НДС не думать. И бензин. Только радоваться. Цак надеть и радоваться.
страна д...лов!!! улюлюкать будете после 01.09.18г.!!!
да фиг с ним с выходным, в отгул бы хоть отпускали
полночи идиоты орали под окнами - мы не выспались и не говорите потом что вас плохо приняли/послушали/отработали
Да можно и совсем на работу не ходить, бухать целыми днями отмечая что угодно, вот только жить на что?
2.07.2018 14:39
- гость -
Надо полагать, что вы целыми днями думаете про НДС и поднятие пенсионного возраста? Вы наверняка с митингов не уходите. А когда они заканчиваются, стоите в одиночном пикете.
Где на ваш пикет взглянуть можно?
2.07.2018 14:41
- гость -
страна д...лов!!! улюлюкать будете после 01.09.18г.!!!
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Это был комментарий явно умного и воспитанного человека. Да-да. Я прямо так и представил вас в пенсне.
Пока все праздновали победу
Чуть чуть подросли тарифы ЖКХ...
всего на 4,5 %
идите празднуйте дальше - стадо
Все повышения нисколько не преуменьшает значимости победы нашей сборной и я тоже где то рад этой победе. Кто-то скажет: "Ну и что?! Это плановый рост тарифов!". Но хочется спросить: "А когда будет плановый рост зарплат?" Это риторический вопрос, на него можно не отвечать.
2.07.2018 15:04
- гость -
Значит они - это стадо, а вы, стало быть, орел?
Сдается мне, что вы просто невоспитанный человек, раз такое себе позволяете в отношении других людей.
Гринтвейн ты ли это? или еще празднуешь?
дайте тему про телеса пусть он там нудит про свои минус 110 от роста
Под шумок ЧМ россиян грабят: бензин,НДС,отъем пенсий, рост ЖКХ, тотальная слежка. Никто не хочет замечать.
нене мы то все видим а сделать то что можем?
в тему повышения тарифов на отопление и горячую воду ))
"Восьмиэтажная яхта олигарха Мельниченко стоимостью в $643 млн прибыла на Корсику.
Яхта, учитывая её размеры, подойти к причалу может только в некоторых портах мира.
Длина судна — 142 метра. Высота мачт — более 90 метров. На этой суперъяхте 8 этажей, вертолётная площадка и подводная смотровая комната.
Как сообщает Daily Mail, на судне есть роскошный лаундж с окнами от пола до потолка.
На судне есть несколько террас, смотровых площадок, которые автоматически выдвигаются за борт."
"Непостижимым образом принадлежавшие государственным предприятиям акции оказались в частных руках. А именно в руках Андрея Мельниченко, который на посту председателя правления «Конверсбанка» контролировал потоки стратегической отрасли. Не просто производство электроэнергии на атомных станциях, но и экспорт урана, и переработку отработанного ядерного топлива, строительство АЭС в других странах. Невозможно представить, чтобы какое-либо государство передало подобные функции в частные руки."
"По словам федерального чиновника, Мельниченко как физлицо не платит налоги в России и не имел таких налогов (в частности НДФЛ) в последние годы."
15:22, и не говорите. Даже Навальный не пошёл на митинг против повышения пенсионного возраста.
А после проигрыша каждый россиянин должен отработать дополнительно 8 часов, в фонд помощи кривоногим . А ГД надо проверять на предмет нормальности.
- гость -
Под шумок ЧМ россиян грабят: бензин,НДС,отъем пенсий, рост ЖКХ, тотальная слежка. Никто не хочет замечать.
мне как-то ровно на этот ЧМ, а ограбление я остановить не могу, увы...
Если человек имеет миллиарды, значит кто-то позволил ему их украсть. Невозможно своим трудом заработать миллиард.