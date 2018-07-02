Вместо предисловия

Идея попасть на чемпионат мира по футболу появилась у меня вскоре после того, как Россия получила право на проведение первенства-2018. Но вплоть до открытия продаж билетов в сентябре прошлого года мечта просто оставалась мечтой. Когда же стало известно, что ФИФА выделяет для россиян специальную категорию билетов, плюс российские власти запускают бесплатные поезда для болельщиков между городами-организаторами ЧМ, для себя решил окончательно — надо брать.

Скажу сразу, конечно, хотелось посмотреть на грандов и футбольных звезд, однако для этого надо было дождаться итогов декабрьской жеребьевки. При этом судя по форумам в Сети, билетов позднее можно было и не достать и я решил действовать, что называется, вслепую.

Для начала определился с тем, что за время запланированного на вторую половину июня отпуска с учетом расстояний между городами реально было бы увидеть 5-6 матчей.

Оставаться в каком-то единственном городе две недели подряд и смотреть все матчи в одном месте я посчитал чересчур скучным, а потому выбрал другую тактику — максимально попутешествовать, заодно поглядеть не только на футбол, но и на большую часть городов-организаторов ЧМ.

Футбол нон-стоп

Таким образом, сложился следующий маршрут: Екатеринбург — Самара — Саранск — Волгоград — Сочи — Казань. Заявку на приобретение билетов я подал в сентябре 2017 года, а уже в октябре пришло подтверждение, что мне распределены все 6 билетов. Сразу скажу, что брал так называемую четвертую категорию. Это места за воротами. Всякий раз они оказывались по центру на достаточно комфортной высоте, откуда открывался неплохой обзор. Наконец, в начале декабря после жеребьевки я узнал все свои будущие матчи.

Итак, вот они.

Екатеринбург, 15 июня: Уругвай — Египет;

Самара, 17 июня: Сербия — Коста-Рика;

Саранск, 19 июня: Колумбия — Япония;

Волгоград, 22 июня: Нигерия — Исландия;

Сочи, 26 июня: Австралия — Перу;

Казань, 30 июня: матч 1/8 финала (как выяснилось позднее, эта оказалась игра между Францией и Аргентиной).

….В начале 2018 года мне удалось забронировать места на бесплатные поезда, курсирующие между городами-организаторами чемпионата. Выделю сразу, пожалуй, единственный минус этой системы — почти все поезда были "закольцованы" через Москву. То есть, например, если мне после матча в условном Екатеринбурге надо попасть в Самару — то доехать я должен вначале до Москвы, а там сесть на новый поезд до Самары. Поскольку рейса Екатеринбург-Самара попросту не существует. Этот нюанс я вначале не учел, поэтому пришлось вносить в маршрут путешествия кое-какие корректировки.

Let's go!

В футбольный вояж я отправился из Барнаула в ночь с 13 на 14 июня. Изначально планировал лететь из Новосибирска в Екатеринбург, однако примерно за три недели до вылета авиакомпания неожиданно отменила этот рейс. Таким образом моим планам провести в Екатеринбурге два дня сбыться было не суждено. Пришлось оперативно искать альтернативный вариант и брать билет на поезд.

Так вышло, что матч открытия Россия — Саудовская Аравия я посмотреть не смог, так как в это время находился в пути. Вообще, забегая вперед, могу отметить, что в поездах смотреть трансляции было почти невозможно из-за прерывающегося сигнала. Единственный вариант — остановки в пути на станциях. Но их было немного и оказывались они, как правило, весьма непродолжительными. Впрочем, чем дальше шел чемпионат — тем меньше я жалел о пропущенных трансляциях, эмоций и впечатлений хватало с достатком.

Екатеринбург футбольный и не только

Столица Урала встретила совсем неласково — ледяным пронизывающим ветром и 8 градусами тепла. К матчу воздух чуть прогрелся, до 12 С, но все равно пришлось приобретать толстовку, поскольку теплыми вещами на такую погоду я просто не располагал. Между тем даже в обновке на трибуне во втором тайме было так холодно, что казалось — досидеть до конца матча и не заболеть — просто невозможно. К счастью, это оказалось не так.

Чем удивил сам город? В первую очередь пешеходной улицей Вайнера, большим количество исторических зданий в центре, сочетающимися с современными небоскребами. Отдельно стоит выделить бизнес-центр "Высоцкий" с обзорной площадкой в районе 50-го этажа и музеем Владимира Семеновича.

Очень понравилась и сама футбольная атмосфера в городе. На игру я шел в сопровождении сотен уругвайских фанатов, которые до матча устроили своеобразное музыкальное шоу. Египтян, на матче, кстати, было в несколько раз больше. Фанаты двух сборных не то что не пытались выяснять отношения, а наоборот — всячески братались, фотографировались, обменивались шутками и т. п.

Поэтому огромное количество полицейских патрулей, к счастью, оставалось без реальной работы. Сами стражи правопорядка также оказались на редкость улыбчивыми и дружелюбными, чего, к сожалению, не всегда можно сказать о них в другое время. Дело доходило вплоть до совместных фото и селфи с иностранцами под одобрительные возгласы отечественных болельщиков. Сам же Екатеринбург в день матча был буквально наводнен полицейскими. Причем речь шла не только о ближних подступах к стадиону. Позднее при личном общении силовики признавались, что в город оказались стянуты силы со всей Свердловской области.

На что еще обратил внимание — реакция иностранных болельщиков на поражения. Никакой злобы, никакой агрессии к окружающим. При этом никто не пытается и укорять свою сборную. Если неудача и переживается, то негатив наружу никак не выплескивается.

Отдельно два слова о волонтерах — вот где настоящий космос. Все очень профессионально, четко, слаженно и всегда с улыбкой, неизменно на позитиве. Эти ребята были готовы помочь разрешить любую твою проблему и вопрос.

...Проход на сам стадион занял не более 15 минут, очень качественно отработали и волонтеры, и служба безопасности. Досмотр был более чем тщательный, все сумки пропускались через ленту, кроме того, осуществлялся и личный досмотр каждого болельщика.

Что еще удивило на стадионе? Конечно же, свободная продажа пива. Цена, пожалуй, не слишком демократичная — 350 рублей за 0,45 л, впрочем, на память болельщику остается светящийся стакан с нанесенными на него датой матча, его участниками и кубком мира.

Анонс

Уже завтра выйдет вторая часть футбольного дневника. Из нее вы сможете узнать о впечатлениях от Самары, "Жигулевского" и "Катюши" в исполнении сербов, а также что думают о Путине фанаты из Коста-Рики.