Чем барнаульцам заняться в начале июля, куда сходить, какие мероприятия посетить и как отдохнуть — читайте обо всем этом в нашем традиционном гиде.
Понедельник
В начале рабочей неделе в Барнауле состоится открытие магазина NEW YORKER, Популярная сеть, впервые появившаяся в краевой столице ждет посетителей в 15:00 в ТРЦ GALAXY. Так что любителям шопинга будет чем заняться 2 июля.
Вторник
В 19:19 на теАRТральной площадке "СПИЧКА" (Ползунова, 37) пройдёт премьера спектакля по роману Генриха Бёлля "Глазами клоуна". Его постановщиком стал барнаульский артист театра драмы Алексей Хорьков, известный так же по постановке "Контрабас". Жанр спектакля — цирковая монодрама (+16). По сюжету, главный герой романа после гастролей приезжает в родной город, в свою квартиру, где за сутки переворачивается весь его мир. Повторный показ состоится 5 июня.
Подробнее в группе мероприятия.
Среда
4 июля все желающие могут заняться интегральной йогой. Обучать этому будут в центре "Грааль", начало в 18:00. Здесь вас научат дыхательным практикам, медитации и разным видам гимнастики (+16).
Четверг
Главной кинопремьерой недели станет картина "Человек-муравей и Оса". Главные роли в ленте исполнили Пол Радд, Майкл Пенья, Эванджелин Лили и Майкл Дуглас. А режиссером новой героической картины стал Пейтон Рид (+12).
Скотт Лэнг, известный как Человек-Муравей, уже заслужил право оказаться в команде Мстителей. В противостоянии коварному врагу ему будет помогать новая напарница – Оса.
Пятница
В Государственной филармонии Алтайского края пройдет Летний концерт в стиле Beatles, начало в 14:30. Мужской вокальный ансамбль исполнит под аккомпанемент симфонического оркестра легендарные композиции ливерпульской четверки, навечно вошедшей в летопись современной музыки (+6).
Лада Холстинина
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