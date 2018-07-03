Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Третьи международные казачьи игры "Шермиции на Сибирской земле" прошли в Алтайском крае в минувшие выходные. В этом году в Заринск приехали почти 200 участников из Кемеровской и Новосибирской областей, республики Алтай и Казахстана.
Казаки соревновались в рубке лозы в пешем строю, в рубке одиночных предметов. Также проходили соревнования по стрельбе, борьбе и метанию копья. Казачьи игры на Алтае не случайно проходят в Заринском районе. Когда-то здесь, у реки Чумыш, селились первые алтайские казаки.
Всех гостей кроме зрелищных соревнований, ждали выступления творческих коллективов, ярмарка и аттракционы.
Как это было, смотрите в нашем материале.
Шермиции - "примерные" бои, устраиваемые на праздниках донскими казаками.
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