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Объем финансирования ремонтной программы 2018 года на объектах генерации и тепловых сетях в Рубцовске увеличила в полтора раза Сибирская генерирующая компания.
Как сообщили в пресс-службе СГК, часть средств будет направлена на ремонт и наладку оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции (ЮТС), а также ремонт котлов, вспомогательного оборудования.
"Затраты на реализацию всех мероприятий ремонтной программы в 2018 году возрастут на 47 миллионов рублей и составят 135 миллионов рублей", — уточняют в компании.
Директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов, комментируя данный планы, подчеркнул: "Если в прошлом году мы сосредоточили свое внимание на реализации проекта модернизации сетей и станции и успешно завершили все работы, то в этом году мы тщательно занимаемся оборудованием первой очереди ЮТС, приводим его функционирование к нормативным показателям. Неполадки на этом оборудовании были выявлены в течение прошедшего отопительного сезона, во время сильных январских холодов. Сейчас мы работаем над повышением эффективности работы газоочистного оборудования, чтобы привести ее в соответствие изначальным заводским показателям".
Кроме ремонтной кампании энергетики занимаются благоустройством на нарушенных в ходе ремонтов территориях.
Так, на почти полусотне участков площадью порядка 1,2 тысяч квадратных метров будет проведен ремонт асфальтового покрытия. Кроме того, будет заменено около 2,1 километра трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Комментарии
по-моему, должно хватить ВСЕ магистральные трубы поменять. Посмотрим, на сколько хватит.