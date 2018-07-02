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Четырехлетняя девочка разбилась насмерть в результате падения из открытого окна на восьмом этаже. Инцидент произошел в Тамбове накануне, 1 июля, пишет пресс-служба регионального отделения СКР.
"От многочисленных травм, полученных при падении, ребенок скончался", — пишет пресс-служба. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
Life со ссылкой на очевидцев уточняет, что инцидент произошел во время футбольного матча чемпионата мира между Россией и Испанией. Местные СМИ пишут, что родители ребенка смотрели за игрой.
"Когда наши забили, мы услышали, как отовсюду разносится: "Гол". А спустя пару минут кто-то из дома напротив стал кричать: "Уберите ребёнка с окна, уберите!" Через какое-то мгновение послышался крик, детский писк и глухой хлопок, — цитирует издание слова соседей.
Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
Комментарии
Если родители безмозглые, то в этом не футбол виноват.
Трахнуть, это значит громко ударить по чему либо. Поэтому такие родители могли и трахаться, забыв про ребенка. То есть громко ударять по чему либо, забыв про ребенка.