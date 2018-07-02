Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Жительница Шелаболихинского района предстанет перед судом по обвинению в гибели троих детей при пожаре, возникшем из-за непогашенной сигареты.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, женщине инкриминируют причинение смерти по неосторожности и уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем.
Согласно данным следствия, в начале июля прошлого года в селе Шелаболиха обвиняемая пришла в гости к своей знакомой. Женщины стали выпивать, а позже к ним присоединился местный житель.
"Через некоторое время мужчина пригласил хозяйку дома провести с ним время и поехать к нему домой. Женщина, оставив своих несовершеннолетних детей 13-ти, 7-ми и 3-х лет в доме с гостьей, уехала. Вечером обвиняемая, покурив сигарету и не убедившись, что она потушена, оставила ее на кровати в веранде жилого дома, после чего ушла. Из-за преступной небрежности произошло возгорание жилого дома, в котором спали дети", — уточняют обстоятельства трагедии в СКР.
Все трое детей получили ожоги различной степени тяжести и скончались от острого отравления окисью углерода на месте происшествия.
Также при пожаре было уничтожено имущество стоимостью более 390 тысяч рублей.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии