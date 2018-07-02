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Автоэксперты назвали пятерку лучших машин для путешествий по дорогам России. Лидером рейтинга стал Renault Duster, пишет Life со ссылкой на издание "Актуальные новости".
Среди преимуществ иномарки называют высокий клиренс, наличие полного привода и экономичность. В том случае, если хочется путешествовать на седане, эксперты выделяют Toyota Camry, плюсами которой являются шумоизоляция, климат-контроль и вместительный багажник объёмом в 493 литра.
Лучшим среди минивэнов признан Toyota Alphard. В качестве его плюсов выделяют двигатель объёмом 3,5 литра и мощностью 272 лошадиные силы. В классе внедорожных универсалов эксперты выбрали Lada Vesta SW Cross с двигателем 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы.
Среди бюджетных машин лучший вариант для путешествий — Lada Largus. Он обойдется покупателям всего в 690 тысяч рублей.
Комментарии
какой-то весьма странный выбор, даже с оглядкой на бюджетность.
Ларгус - грузовик для города. У него коробка подобрана для городской езды.
Дастер - тоже сомнительно. Долго за рулем в нем не комфортно. Альфард - конечно уже гораздо лучше, но если шли по пути бюджета, то вроде как старекс будет получше альфарда + дизель есть, а расход топлива в путешествиях - вещь не маловажная (и полный привод, что тоже скорее + чем -).
Камри - седан, а путешествие подразумевает багаж. Т.е. он вообще не должен рассматриваться для путешествий. Только универсалы и микроавтобусы.
Ну и по весте - кросс даже сказать ничего не могу. Хотя есть подозрения, что гораздо лучше, чем ларгус и дастер
что лайф что амик трудовые коллективы с поколением егЭ в основном,
они машины по картинкам выбирали и характеристикам, из окна маршрутки такой рейтинг складывается
владелец СААБа как-то говорил владельцу десятки, который до Сочи из Москвы сгонял и обратно, тебе можно ездить, а у меня коробку могут отремонтировать могут только в Москве (кстати, так они и не смогли починить его коробку - поставил контракт)
Alphard посоветуйте губернатору.
Выглядит круто, заточен под пасажира, расход приемлимый.