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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли по телефону руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко, передает РИА Новости.
В записи разговора, которую предоставили агентство "Бабченко" сообщил, предположительно, главе СБУ, что на него было совершено нападение в центре Киева, якобы его избили в баре во время просмотра матча ЧМ по футболу Россия — Испания. "Бабченко" в ответ предположил, что, вероятно, это "кое-кому не понравилось — постоянной публике этого заведения".
"В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация", — говорит пранкер в записи.
"Глава СБУ" в ответ поинтересовался: "То есть наши ребята видели это?".
Пранкер в ответ добавил, что их "немнокжо так зацепили". "Они… пытались применить там оружие, но вот разбежались", — рассказал "Бабченко".
Также он дал "Грицаку" точный адрес бара, где якобы произошел инцидент, а глава СБУ пообещал помочь, чем может, и направить на место дежурную службу.
Напомним, в конце мая МВД Украины сообщило об убийстве экс-военного корреспондента Аркадия Бабченко в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, включая МИД.
Однако на следующий день в ведомстве опровергли эти сведения, заявив, что слухи были распространены в рамках "спецоперации" с целью задержать организатора покушения.
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